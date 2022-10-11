أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11-10-2022 في بداية التعاملات البنكية في مقابل الجنيه المصري شهدت تباينا في أسعار صرف العملات، فهبط اليورو والجنيه الإسترليني فيما استقر الدولار والريال السعودي ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهم: «الدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدولار، واليورو، الجنيه الإسترليني »، طبقا لشاشات التداول اللحظية بالبنوك، والمواقع الرسمية لها .

أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.33 جنيه للشراء، و 5.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 63.17 جنيه للشراء، و 63.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.21 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم: 19.61 جنيه للشراء، و 19.68 جنيه للبيع

سعر اليورو اليوم: 19.02 جنيه للشراء، و 19.10 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 21.66 جنيه للشراء، و 21.72 جنيه للبيع، حسب متوسط أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 5.33 جنيه للشراء، و 5.35 جنيه للبيع.

بنك المشرق: 5.17 جنيه للشراء، و 5.25 جنيه للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 5.30 جنيه للشراء، و 5.36 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.33 جنيه للشراء، و 5.35 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

المصرف العربي الدولي: 63.12 جنيه للشراء، و 63.47 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 62.28 جنيه للشراء، و 63.47 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 61.01 جنيه للشراء، و 63.41 جنيه للبيع.

بنك مصر: 61.03 جنيه للشراء، و 63.41 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 5.20 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

بنك سايب: 5.13 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.20 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

بنك المشرق: 5.17 جنيه للشراء، و 5.25 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 19.61 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 19.62 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

بنك الإستثمار العربي: 19.66 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.61 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 18.98 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

بنك مصر: 18.98 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 19.01 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 19.00 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 22.18جنيه للشراء، و 22.50 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 21.62 جنيه للشراء، و 21.87 جنيه للبيع.

بنك مصر: 21.62 جنيه للشراء، و 21.85 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 21.62 جنيه للشراء، و 21.85 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.