أسعار العملات اليوم الثلاثاء 10-5-2022 في مصر

تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 10مايو 2022 داخل عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، مقارنة بتعاملات أمس، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

وبينت التداولات الصباحية استقرار داخل بنك مصر ووصول سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.97 جنيه للشراء، و20.12 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي عند 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 18.35 جنيه، و18.42 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

وكما وصلت مستويات سعر الدولار داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري عند 18.33 جنيه للشراء، 18.43 للبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 19.95 جنيه للشراء، و20.13 جنيه للبيع.

وبحسب اخر التحديثات وصل سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري على مستوى 4.87 جنيه للشراء، و4.92 للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني 24.02 جنيه للشراء، و24.23 للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

وأظهرت التحديثات الأخيرة وصول صرف اليورو داخل أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري 19.94 جنيه للشراء، و20.12 جنيه للبيع، سعر الدولار أمام نظيره المصري على مستواه أمام الجنيه 18.35 جنيه، و18.42 للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي، وبلغ سعر صرف الريال السعودي 4.97 جنيه للشراء، و4.92 للبيع.