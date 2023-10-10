أسعار العملات اليوم الثلاثاء 10-10-2023 مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات البنوك

سجلت أسعار اليوم الثلاثاء 10-10-2023، مقابل الجنيه المصري، ببداية التعاملات البنكية، استقرار لثلاثة الريال والدرهم والدولار وارتفاع الدينار واليورو والجنيه الإسترليني ، في البنوك الإسلامية والعربية والأجنبية والمصرية المختلفة، ويعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهم: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وشاشات التداول اللحظية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.48 جنيه للشراء، و32.60 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.54 جنيه للشراء، و37.68 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.77 جنيه للشراء، و100.09 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.45 جنيه للشراء، و32.64 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 32.55 جنيه للشراء، و32.76 للبيع.

بنك مصر: 32.45 جنيه للشراء، و32.64 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 32.57 جنيه للشراء، و32.75 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.56 جنيه للشراء، و37.80 للبيع.

المصرف المتحد: 37.51 جنيه للشراء، و37.93 للبيع.

بنك مصر: 37.55 جنيه للشراء، و37.80 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 37.71 جنيه للشراء، و37.93 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 8.20 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 98.89 جنيه للشراء، و99.88 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، و99.88 للبيع.

بنك مصر: 99.55 جنيه للشراء، و99.88 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 99.79 جنيه للشراء، و100.21 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، و8.43 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

ميد بنك: 8.27 جنيه للشراء، و8.43 للبيع، وفق أسعار اليوم.