أسعار العملات اليوم الثلاثاء 10-10-2023 مقابل الجنيه بنهاية التداول

عرضت ماكينات الصراف الآلي بفروع البنوك المحلية والأجنبية بمصر، أسعار اليوم الثلاثاء 10-10-2023، مستقره لثلاث عملات وهي الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، بينما ارتفعت باقي العملات، مقابل الجنيه المصري، بختام التعاملات المصرفية.

وتنشر بوابة المال الإلكترونية تقريرًا مفصلًا بمتوسطات أسعار صرف 6 عملات أجنبية وعربية وهي: «الدينار الكويتي، والجنيه الإسترليني، واليورو، والدولار الأمريكي، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي» وفقًا للتقرير اليومي الصادر عن البنك المركزي المصري.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.71 جنيه للشراء، و100.05 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.74 جنيه للشراء، و37.87 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.61 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

وجاءت متوسط أسعار العملات اليوم وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 98.88 جنيه للشراء، و 99.88 للبيع.

بنك مصر: 99.55 جنيه للشراء، و 99.88 للبيع.

المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، و 100.21 للبيع.

بنك القاهرة: 100.04 جنيه للشراء، و 100.21 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.55 جنيه للشراء، و 37.86 للبيع.

بنك مصر: 37.55 جنيه للشراء، و 37.85 للبيع.

بنك القاهرة: 37.67 جنيه للشراء، و 37.99 للبيع.

المصرف المتحد: 37.48 جنيه للشراء، و 37.99 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.45 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

بنك مصر: 32.45 جنيه للشراء، و 32.71 للبيع.

المصرف المتحد: 32.39 جنيه للشراء، و 32.84 للبيع.

بنك القاهرة: 32.56 جنيه للشراء، و 32.84 للبيع، وفق أسعار اليوم.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك القاهرة: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار .