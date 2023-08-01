أسعار العملات اليوم الثلاثاء 1-8-2023 في ختام التعاملات

أظهرت شاشات التداولات اللحظية والمواقع الإلكترونية في البنوك تباين اليوم الثلاثاء 1-8-2023 أمام الجنيه في ختام التعاملات اليوم، ليستقر الدرهم الإماراتي والريال السعودي والدولار الأمريكي، وينخفض الجنيه الإسترليني والدينار الكويتي واليورو، في آخر تحديث داخل القطاع المصرفي، وتعرض جريدة “المال” أسعار العملات اليوم على صعيد الشراء والبيع في آخر تحديث لها داخل البنوك الخاصة والحكومية والبنك المركزي المصري والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.28 جنيه للشراء، و 100.62 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.45 جنيه للشراء، و 39.59 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.84 جنيه للشراء، و 33.96 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفقًا لأخر تحديث على اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك الإسكندرية :30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، بحسب آخر تحديث على أسعار العملات,

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.72 جنيه للشراء، و33.94 للبيع.

بنك مصر: 33.72 جنيه للشراء، و33.94 للبيع.

بنك الإسكندرية: 33.84 جنيه للشراء، و34.05 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 33.87 جنيه للشراء، و34.06 للبيع، في اخر تحديث على أسعار العملات على المواقع الإلكترونية

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.41 جنيه للشراء، و 100.47 للبيع.

بنك مصر: 100.11 جنيه للشراء، و100.47 للبيع.

بنك الإسكندرية : 97.05 جنيه للشراء، و100.79 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و100.79 للبيع، في اخر تحديث على أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع

بنك الإسكندرية : 8.20 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 39.33 جنيه للشراء، و39.61 للبيع.

بنك مصر: 39.40 جنيه للشراء، و39.61 للبيع.

بنك الإسكندرية 39.53 جنيه للشراء، و39.74 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 39.53 جنيه للشراء، و39.74 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع

بنك الإسكندرية: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب اخر تحديث لأسعار العملات