أسعار العملات اليوم الثلاثاء 1-8-2023 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

شهدت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 1-8-2023، انخفاضاً نسبيًّا في بداية التعاملات الصباحية في العاملة بالقطاع المصرفي المصري، بحسب متوسط السعر في البنك المركزي. وتستعرض بوابة «جريدة المال»، في التقرير التفصيلي التالي، سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية؛ وهي: «الدينار الكويتي، والجنيه الإسترليني، واليورو الأوروبي، والدولار الأمريكي، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي» وفقًا لشاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.40 جنيه للشراء، و 100.75 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.68 جنيه للشراء، و 39.81 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 34.01 جنيه للشراء، و 34.13 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.50 جنيه للشراء، و 100.43 للبيع.

بنك مصر: 99.50 جنيه للشراء، و 100.43 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و 100.76 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 94.88 جنيه للشراء، و 101.11 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 39.40 جنيه للشراء، و 39.61 للبيع.

بنك مصر: 39.40 جنيه للشراء، و 39.61 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك قطر الوطني الأهلي: 39.53 جنيه للشراء، و 39.74 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 39.59 جنيه للشراء، و 39.83 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.76 جنيه للشراء، و 33.94 للبيع.

بنك مصر: 33.76 جنيه للشراء، و 33.94 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك قطر الوطني الأهلي: 33.87 جنيه للشراء، و 34.05 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 33.95 جنيه للشراء، و 34.16 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، وفق أسعار .

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و 8.46 للبيع.