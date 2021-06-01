أسعار العملات اليوم الثلاثاء 1-6-2021 في البنوك المصرية

شهدت أسعار العملات اليوم الثلاثاء الموافق 1-6-2021، مقابل الجنيه المصري عند مستويات مستقرة نسبيًّا، باستثناء اليورو الذي أرتفع بشكل طفيف داخل البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، وفق متوسط أسعار العملات بمصر، المعلنة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري. وتقدم منصة «المال» الإلكترونية أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم، الرسمية، سواء الأجنبية أو العربية، بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، والتي جاءت على النحو التالي؛

أسعار العملات بنك مصر

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري ببداية التعاملات عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، بينما صعدت العملة الأوروبية قروشًا طفيفة إلى 19.07 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع.

فيما سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات مقابل نظيره المصري، مستوى 22.13 و22.28 جنيه للشراء والبيع، وعلى مستوى العملات العربية وصلت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

يواصل سعر صرف الدرهم الإماراتي، مسيرة الأستقرار المتداول أمام الجنيه عند مستويات مستقرة، 4.25 و4.27 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

أسعار العملات البنك الأهلي

يقدم البنك الأهلي المصري التداول على الدولار الأمريكي عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع، كما استقر سعر اليورو أمام الجنيه عند مستويات 18.94 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع،

كذلك استقر مستوى العملة الإنجليزية ، عند 22.07 و22.32 جنيه للشراء والبيع، واستقرت أسعار صرف العملات العربية داخل البنك الأهلي المصري، ليأتي مستوى سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وبلغ مستوى الدرهم الإمارتي عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، بالتعاملات المسائية. الدولار الأمريكي

أسعار العملات في شركات الصرافة

وصلت مستويات سعر الدولار مقابل بشركة مصر للصرافة، 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، بينما جاء اليورو الأوروبي أمام الجنيه، عند 19 جنيها للشراء و19.19 جنيه للبيع، ووصل متوسط سعر العملة الإنجليزية عند 22.01 و22.24 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

وعلى صعيد العملات العربية في نهاية التداولات وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 4.16 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، أمام الجنيه.

وعلى مستوى الدرهم الإماراتي، سجل سعر صرف العملة الإماراتية مقابل الجنيه، 4.25 و4.27 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

أسعار العملات CIB البنك التجاري الدولي

يواصل سعر الدولار مقابل الجنيه، استقراره عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، بالبنك التجاري الدولي، وفيما جاء سعر صرف اليورو 19.10 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع، كما وصلت مستويات الشراء والبيع للجنيه الإسترليني أمام نظيره المصري، إلى 22.14 و22.34 جنيه للشراء والبيع.

وعلى صعيد العملات العربية داخل فروع البنك التجاري الدولي.. وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، إلى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بينما جاء سعر الدرهم الإماراتي عند 4.26 و4.28 جنيه للشراء والبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

استقر متوسط سعر الدولار الأمريكي أمام نظيره الجنيه المصري في ختام التعاملات 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، بينما جاء سعر اليورو أمام الجنيه عند متوسط 19.04 و19.17 جنيه للشراء والبيع.

جاء سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 22.18 جنيه مصري للشراء، و22.33 جنيه مصري للبيع، فيما بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

كما وصلت مستويات سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري داخل السوق عند متوسط سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، أمام الجنيه. ريالات سعودي

أسعار العملات بنك الإسكندرية

أظهرت أحدث مؤشرات التداول وصول سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، بفروع بنك الإسكندرية، عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، كما سجلت أسعار شراء وبيع اليورو 19.06 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع، كما أظهرت مؤشرات التداول اللحظية وصول سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري، إلى 22.17 جنيه للشراء، و22.40 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف الريال السعودي إلى 4.10 و4.19 جنيه للشراء والبيع، بينما وصل السعر ببنك الإسكندرية سعر العملة الإماراتية أمام العملة المحلية، إلى 4.23 و4.27 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

أسعار العملات بالبنك العربي الأفريقي

ووفقاً لأخر تحديث علي اسعار العملات .. وصل سعر الدولار الأمريكي إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، أمام الجنيه، بفروع البنك العربي الأفريقي الدولي، كما عرض سعر اليورو أمام الجنيه 19.10 و19.26 جنيه للشراء والبيع، ووصل الجنيه الإسترليني أمام نظيره المصري إلى 22.06 و22.22 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

وصلت مستويات سعر صرف الريال السعودي، إلى 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، ويتداول سعر صرف الدرهم الإماراتي عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.