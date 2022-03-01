أسعار العملات اليوم الثلاثاء 1-3-2022 في مصر

اظهرت أحدث تقارير المال الصباحية استقرار أسعار العملات اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022، حالة من التباين بين الاستقرار والتراجع والارتفاع مقابل الجنيه المصري، بنهاية التداولات داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو طبقأ لحصر جريدة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي خدمة لقرائها، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

في بداية التعاملات الصباحيةاستقر سعر صرف اليورو عن 17.69 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر، بختام التداولات وصل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري إلى مستوى 21.16 جنيه للشراء، و21.36 جنيه للبيع.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

على نفس مستوى السعر المعلن أمس استقر سعر شراء وبيع سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف اليورو 17.44 للشراء، و17.86 جنيه للبيع، وحافظ سعر صرف الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع،21.39 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني عند 21.19 جنيه للشراء، و21.39 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركة مصر للصرافة

وفي بداية التعاملات الصباحية شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، واستقرت أسعار شراء وبيع الريال السعودي داخل شبكات فروع شركة مصر للصرافة عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه الجنيه المصري 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركة مصر للصرافة 21.16 جنيه للشراء و21.36 جنيه للبيع.