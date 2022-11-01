أسعار العملات اليوم الثلاثاء 1-11-2022 في بداية تعاملات البنوك

تباينت أسعار العملات اليوم في البنوك مع بداية تعاملات الثلاثاء 1-11-2022 البنكية، بعدما شهدت في خلال تعاملات الإثنين ارتفاعًا جماعيّاً في أسعار الصرف، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل أسعار صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهم: “الدينار الكويتي، الريال السعودي، الدولار، اليورو، الدرهم الإماراتي، الجنيه الإسترليني”، وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 77.72 جنيه للشراء، 78.07 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.40 جنيه للشراء، 6.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم: 24.07 جنيه للشراء، 24.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 23.88 جنيه للشراء، 23.99 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.55 جنيه للشراء، 6.58 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 27.75 جنيه للشراء، 27.87 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 74.83 جنيه للشراء، 77.84 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي: 75.69 جنيه للشراء، 77.85 جنيه للبيع.

بنك مصر: 74.76 جنيه للشراء، 77.84 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 74.95 جنيه للشراء، 78.16 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 6.38 جنيه للشراء، 6.41 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 6.36 جنيه للشراء، 6.41 جنيه للبيع.

بنك مصر: 6.38 جنيه للشراء، 6.41 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي القطري: 6.35 جنيه للشراء، 6.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري 24 جنيه للشراء، 24.10 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 24 جنيه للشراء، 24.10 جنيه للبيع.

بنك مصر: 24 جنيه للشراء، 24.10 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي القطري: 24.10 جنيه للشراء، 24.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 23.71 جنيه للشراء، 23.97 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 23.71 جنيه للشراء، 23.94 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك مصر: 23.71 جنيه للشراء، 23.97 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 23.81 جنيه للشراء، 24.04 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 6.54 جنيه للشراء، 6.56 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 6.56 جنيه للشراء، 6.60 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات.

بنك مصر: 6.54 جنيه للشراء، 6.56 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 6.54 جنيه للشراء، 6.58 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 27.51 جنيه للشراء، 27.83 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 27.51 جنيه للشراء، 27.82 جنيه للبيع.

بنك مصر: 27.51 جنيه للشراء، 27.83 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 27.63 جنيه للشراء، 27.93 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.