أسعار العملات اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات مقابل الجنيه المصري

بلغت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 15-11-2022 في بداية التعاملات البنكية، وفقًا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، مستوى مستقر نسبيًّا بحسب متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية داخل البنك، وكان قد ارتفع الدولار، وانخفض اليورو والدينار الكويتي واستقر الريال السعودي والدرهم الإماراتي والجنيه الإسترليني، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهم: الدولار واليورو والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي، والريال السعودي، والجنيه الإسترليني.

أسعار العملات اليوم داخل البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.37 جنيه للشراء، 24.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 25.08 جنيه للشراء، 25.17 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 79.18 جنيه للشراء، 79.47 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.48 جنيه للشراء، 6.50 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.63 جنيه للشراء، 6.65 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 28.71 جنيه للشراء، 28.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

البنك التجاري الدولي: 24.41 جنيه للشراء، 24.46 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 24.43 جنيه للشراء، و24.46 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 24.36 جنيه للشراء، 24.41 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 24.36 جنيه للشراء، 24.41 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو اليوم في البنوك

بنك التنمية الصناعية: 25.12 جنيه للشراء، 25.27 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 25.17 جنيه للشراء، 25.43 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك سايب: 25.12 جنيه للشراء، 25.43 جنيه للبيع.

ميد بنك: 25.03 جنيه للشراء، 25.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

المصرف العربي الدولي: 79.10 جنيه للشراء، 79.46 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات.

بنك بلوم مصر: 79.08 جنيه للشراء، 79.51 جنيه للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 75.90 جنيه للشراء، 81.02 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي-مصر: 77.39 جنيه للشراء، 79.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

بنك الإسكندرية: 6.46 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي القطري: 6.42 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.

بنك كريدي أجريكول-مصر: 6.44 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 6.49 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

بنك قناة السويس: 6.62 جنيه للشراء، 6.65 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 6.49 جنيه للشراء، 6.65 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 6.63 جنيه للشراء، 6.64 جنيه للبيع.

البنك العربي الإفريقي: 6.55 جنيه للشراء، 6.65 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

بنك البركة: 28.60 جنيه للشراء، 28.82 جنيه للبيع.

بنك المشرق: 28.66 جنيه للشراء، 28.82 جنيه للبيع.

بنك مصر: 28.60 جنيه للشراء، 28.89 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي: 28.66 جنيه للشراء، 28.93 جنيه للبيع.