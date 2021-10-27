بنـــوك

أسعار العملات اليوم الأربعاء 27-10-2021 في مصر

الدولار يواصل استقراره اليوم الرابع
‫محمود الصباغ‬‎ 9:28 ص, الأربعاء, 27 أكتوبر 21 9:28 ص, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تباينت اسعار العملات اليوم الاربعاء 27 أكتوبر مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، وتعرض منصة المال عبر التقرير التالي أسعار الدولار، والريال السعودي، واليورو، والدينار الكويتي، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك التجاري الدولي جاء سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 25-10-2021 في مصر

وبلغت مستويات شراء وبيع صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.522 جنيه للشراء، و18.644 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركات الصرافة

أظهرت التعاملات الصباحية بشركة مصر للصرافة وصول سعر شراء وبيع صرف الدولار أمام الجنيه إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

بعلي نحو اخر وصلت مستويات سعر الريال السعودي داخل شركة مصر للصرافة عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  استقرار سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات أمام الجنيه

وعرضت شركة مصر للصرافة سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، إلى 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، داخل شركات الصرافة.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، وصل سعر صرف الدولار أما الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

واظهى التقرير الصباحي للمال وصول اليورو الأوروبي 18.02 جنيه للشراء، و18.21 جنيه للبيع، وكما جاء سعر الريال السعودي عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  الليرة التركية تلامس أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 9.85 مقابل الدولار

الأسعار في بنك مصر

ويعرض بنك مصر مستويات سعر شراء وبيع الدولار في بنك مصر إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

في بداية التعاملات الصباحية العملات العربية وصل سعر الدرهم الإماراتي عند 4.20 جنيه للشراء، و4.30 للبيع، وبلغ سعر اليورو 18.13 جنيه للشراء، و18.30 للبيع

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

ملف الكاتب ‫محمود الصباغ‬‎

اقرأ أيضاً

سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 27-10-2021 في مصر

دينا مجدي 9:27 ص, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

سعر الدولار اليوم الأربعاء 27-10-2021 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 9:11 ص, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

سعر اليورو اليوم الأربعاء 27-10-2021 في مصر

فاطمة إمام 8:43 ص, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 27-10-2021 في البنوك المصرية

إسلام عزام 8:42 ص, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

«القاهرة» يدرس إتاحة كشف الحسابات الجارية «أون لاين»

أحمد البطران 6:54 ص, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

«المصرف المتحد» يحصل على موافقة «المركزى» على زيادة ر أسماله إلي 5 مليارات جنيه

فاطمة إمام 6:45 ص, الأربعاء, 27 أكتوبر 21