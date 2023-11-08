أسعار العملات اليوم الأربعاء 8-11-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

أظهرت التعاملات الصباحية داخل فروع البنوك بشاشات التداولات اللحظية إضافة إلى مواقعها الإلكترونية تباين أسعار اليوم الأربعاء 8-11-2023، مقابل نظيرهم الجنيه المصري، مقارنة بالأسعار المعلنة أمس في البنوك العاملة في مصر، لتعرض المال في السطور التالية مستويات شراء وبيع سلة العملات الرئيسية التي تضم 6 عملات عربية وأجنبية وهم:«الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي» والتي جاءت عند:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 32.94 جنيه للشراء، و 33.05 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.92 جنيه للشراء، و 38.06 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.86 جنيه للشراء، و 100.20 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفقًا لآخر تحديث على أسعار العملات اليوم الموقع الرسمي للبنك المركزي .

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، وفقًا لآخر تحديث على أسعار العملات داخل البنوك.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 32.85 جنيه للشراء، و33.00 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.86 جنيه للشراء، و33.00 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 32.96جنيه للشراء، و33.11 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 32.12جنيه للشراء، و32.96 للبيع، وفقًا لآخر تحديث على أسعار في السوق الرسمية.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 37.73 جنيه للشراء، و37.95 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.90 جنيه للشراء، و38.10 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 37.75 جنيه للشراء، و37.95 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 37.85 جنيه للشراء، و38.09 للبيع، وفقًا لآخر تحديث على أسعار العملات في مصر.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي : 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، وفقًا لآخر تحديث على أسعار العملات في القطاع الرسمي.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.65 جنيه للشراء، و99.90 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 98.99 جنيه للشراء، و99.90 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94جنيه للشراء، و100.23 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 95.63جنيه للشراء، و100.28 للبيع، وفقًا لآخر تحديث على أسعار العملات في السوق المحلية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، وفقًا لآخر تحديث على أسعار اليوم في مصر.