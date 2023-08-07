أسعار العملات اليوم الاثنين 7-8-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات

تباينت اليوم الاثنين 7-8-2023 ، أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية، بين الصعود والاستقرار، ليرتفع كل من اليورو والدينار الكويتي والجنيه الاسترليني، واستقر الريال السعودي والدرهم الإماراتي، في اخر تحديث على شاشات التداولات اللحظية والمواقع الإلكترونية للبنوك العاملة في السوق المحلية، ليعرض موقع «جريدة المال» خلال السطور التالية سعر ومتوسط صرف 6 عملات الرئيسية أمام نظيرهم الجنيه المصري، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

أظهر التحديث الأخير لموقع البنك المركزي المصري على متوسط اليوم على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.95 جنيه للشراء، و34.06 للبيع.

عر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.31 جنيه للشراء، و39.45 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.32 جنيه للشراء، و100.67 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الاهلي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

البنك المصري الخليجي : 85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع، بحسب اخر تحديث على أسعار العملات في المصارف العاملة في السوق .

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 33.91 جنيه للشراء، 34.09 للبيع.

بنك مصر: 33.80 جنيه للشراء، و33.98 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 33.90 جنيه للشراء، 34.11 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.75 جنيه للشراء، و33.98 للبيع، في اخر تحديث على أسعار العملات في البنوك.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الاهلي : 39.28 جنيه للشراء، 39.49 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 39.27 جنيه للشراء، 39.50 جنيه للبيع,

البنك الأهلي المصري: 39.10 جنيه للشراء، و39.36 للبيع.

بنك مصر: 39.14 جنيه للشراء، و39.36 للبيع، بحسب التحديث الأخير على أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء،و 8.25 للبيع، في اخر تحديث على أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي : : 95.94 جنيه للشراء، و100.70 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و100.77 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.34 جنيه للشراء، و100.38 للبيع.

بنك مصر: 100.03 جنيه للشراء، و100.38 للبيع، في اخر تحديث على أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و8.42 للبيع

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب اخر تحديث على أسعار العملات اليوم.