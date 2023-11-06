أسعار العملات اليوم الإثنين 6-11-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

أظهر شاشات التداولات اللحظية الموجودة داخل فروع البنوك العاملة في السوق المحلية تباين أسعار اليوم الإثنين 6-11-2023، مقابل الجنيه المصري، مقارنة بالأسعار التاحة داخل فروع البنوك أمس الأحد، بحسب التقرير الصباحي الذي تعده المال بشكل يومي على شراء وبيع العملات في السوق المحلية، ويضم التقرير صرف 6 عملات أجنبية وعربية وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدنيار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، حيث استقرت كل من عملة أمريكا والسعودية والإمارات.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 33.08 جنيه للشراء، و 33.20 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.16 جنيه للشراء، و 38.29 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.77 جنيه للشراء، و 100.18 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

وفقًا لآخر تحديث لمتوسط أسعار العملات اليوم داخل السوق على موقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، بحسب اخر تحديث على أسعار العملات في مصر.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.97 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع.

بنك مصر: 32.97 جنيه للشراء، و 33.13 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 33.08 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 33.07 جنيه للشراء، و 33.24 للبيع، بحسب اخر تحديث على أسعار ، في السوق المصرفية.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.02 جنيه للشراء، و 38.19 للبيع.

بنك مصر: 38.02 جنيه للشراء، و 38.20 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 38.14 جنيه للشراء، و 38.31 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 38.13 جنيه للشراء، و 38.33 للبيع، بحسب اخر تحديث على أسعار العملات في البنوك

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب اخر تحديث على أسعار العملات داخل السوق المصرية.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.02 جنيه للشراء، و 99.96 للبيع.

بنك مصر: 99.69 جنيه للشراء، و 99.96 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و 100.28 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و 100.39 للبيع، بحسب اخر تحديث على أسعار العملات في البنوك العاملة في مصر

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع،بحسب اخر تحديث على أسعار اليوم، في القطاع المصرفي المصرفي.