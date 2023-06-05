أسعار العملات اليوم الاثنين 5-6-2023 أمام الجنيه

أظهر شاشات التداولات والمواقع الإلكتروني الرسمي للمصارف العاملة في السوق المحلية تباين أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.
متوسط سعر اليورو اليوم : 33.01 جنيه للشراء، و33.13 للبيع.
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.39 جنيه للشراء، و 38.52 للبيع.
متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.23 جنيه للشراء، و100.58 للبيع.
متوسط سعر الدرهم الإماراتي : 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
سعر الدولار باللبنك الأهلي المصري عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر الدولار ببنك مصر إلى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر العملات الخضراء ببنك الإسكندرية : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر العملة الأمريكية ببنك المصرف المتحد : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
سعر اليورو بالمصرف العربي الدولي: 33.00 جنيه للشراء، و33.35 للبيع.
سعر اليورو بالبنك الأهلي الكويتي: 32.94 جنيها، و33.15، على الترتيب.
سعر اليورو ببنك كريدي أجريكول: 32.98 جنيه للشراء، و 33.15 للبيع.
سعر اليورو ببنك الاستثمار العربي 32.98 جنيه للشراء، و33.33 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
سعر الجنيه الاسترليني مصرف أبوظبي الإسلامي : 38.39 جنيه للشراء، و 38.55 للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني ببنك الاستثمار العربي عند : 38.32 جنيه للشراء، و 38.79 للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني داخل البنك التجاري الدولي عند : 38.33 جنيه للشراء، و 38.55 للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني ببنك الإسكندرية : 38.22 جنيه للشراء، و 38.55 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي الكويتي 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي ببنك الإسكندرية: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع
سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي ببنك قناة السويس عند 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المصري: 99.28 جنيه للشراء، و 100.31 للبيع.
سعر الدينار الكويتي بالمصرف العربي الدولي: 100.13 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.
سعر الدينار الكويتي ببنك مصر: 99.28 جنيه للشراء، و 100.31 للبيع.
سعر الدينار الكويتي ببنك كريدي أجريكول: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
سسعر الدرهم الإماراتي ببنك قناة السويس : 8.38جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي ببنك بلوم: 8.36 جنيه للشراء، و 38.42 للبيع.
سعر العملة الإماراتية بالبنك الأهلي المصري: 8.392 جنيه، و 8.399 جنيه، على التوالي
سعر الدرهم الإماراتي بميد بنك: 8.27 جنيه للشراء، و8.43 للبيع.