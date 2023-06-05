أسعار العملات اليوم الاثنين 5-6-2023 أمام الجنيه

أظهر شاشات التداولات والمواقع الإلكتروني الرسمي للمصارف العاملة في السوق المحلية تباين أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الاثنين 5-6-2023 مقارنة الأسعار المعلنة أمس داخل فروع الخاصة والوطنية التي تجري عملياتها المصرفية في مصر ، ويعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالي سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهي: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، و الدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وماكينات الصراف الآلي للبنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية المختلفة.

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم : 33.01 جنيه للشراء، و33.13 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.39 جنيه للشراء، و 38.52 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.23 جنيه للشراء، و100.58 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي : 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار باللبنك الأهلي المصري عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار ببنك مصر إلى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر العملات الخضراء ببنك الإسكندرية : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية ببنك المصرف المتحد : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

سعر اليورو بالمصرف العربي الدولي: 33.00 جنيه للشراء، و33.35 للبيع.

سعر اليورو بالبنك الأهلي الكويتي: 32.94 جنيها، و33.15، على الترتيب.

سعر اليورو ببنك كريدي أجريكول: 32.98 جنيه للشراء، و 33.15 للبيع.

سعر اليورو ببنك الاستثمار العربي 32.98 جنيه للشراء، و33.33 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

سعر الجنيه الاسترليني مصرف أبوظبي الإسلامي : 38.39 جنيه للشراء، و 38.55 للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني ببنك الاستثمار العربي عند : 38.32 جنيه للشراء، و 38.79 للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني داخل البنك التجاري الدولي عند : 38.33 جنيه للشراء، و 38.55 للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني ببنك الإسكندرية : 38.22 جنيه للشراء، و 38.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي الكويتي 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي ببنك الإسكندرية: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي ببنك قناة السويس عند 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المصري: 99.28 جنيه للشراء، و 100.31 للبيع.

سعر الدينار الكويتي بالمصرف العربي الدولي: 100.13 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي ببنك مصر: 99.28 جنيه للشراء، و 100.31 للبيع.

سعر الدينار الكويتي ببنك كريدي أجريكول: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سسعر الدرهم الإماراتي ببنك قناة السويس : 8.38جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي ببنك بلوم: 8.36 جنيه للشراء، و 38.42 للبيع.

سعر العملة الإماراتية بالبنك الأهلي المصري: 8.392 جنيه، و 8.399 جنيه، على التوالي

سعر الدرهم الإماراتي بميد بنك: 8.27 جنيه للشراء، و8.43 للبيع.