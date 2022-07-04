أسعار العملات اليوم الاثنين 4-7-2022 في مصر

أظهرت التعاملات الصباحية في بداية التعاملات الأسبوعية استقرار أسعار العملات بصورة جماعية داخل البنوك اليوم الاثنين 4 يوليو 2022 داخل عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

وأظهرت التداولات الصباحية استقرار سعر شراء وبيع العملات الأجنبية اليوم، ليسجل سعر اليورو فى بنك مصر مقابل الجنيه المصري، 19.79 جنيه للشراء، و19.72 جنيه للبيع.

وأظهر شاشات التعاملات الصباحية استقرار سعر شراء وبيع الريال السعودي عند 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع، ووصل سعر الدولار أمام الجنيه إلى 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر، وجاء الجنيه الاسترليني إلى 22.43 جنيه للشراء، و22.76 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

وحافظ سعر صرف اليورو داخل أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه، إلى 19.38 جنيه للشراء، و19.72 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي، وسجل سعر صرف الريال السعودي 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي الدولي

واستقر سعر الدولار الأمريكي داخل البنك العربي الأفريقي الدولي أمام الجنيه المصري عند 18.69 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع، ووصلت مستويات سعر صرف اليورو إلى 19.46 جنيه للشراء، و19.74 جنيه للبيع.

وأظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر الريال السعودي على مستواه أمام نظيره المصري عند 4.85 جنيه للشراء، و5.02 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني إلى 22.40 جنيه للشراء، و24.78 جنيه للبيع.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

واستقر سعر الدولار داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري عند 18.69 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 19.45 جنيه للشراء، و19.74 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الريال داخل بنك قناة السويس أمام نظيره المصري 4.96 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني إلى 22.40 جنيه للشراء، و22.78 جنيه للبيع.