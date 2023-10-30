أسعار العملات اليوم الإثنين 30-10-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

سجلت أسعار العملات اليوم الإثنين 30-10-2023، تباينًا في نهاية التعاملات في البنوك، إذ تحرك الشراء والبيع بين الانخفاض والارتفاع لكل من اليورو والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي خلال اليوم، ومازال كل من الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، مستقرين أمام الجنيه المصري.

ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التفصيلي التالي سعر صرف 6 أجنبية وعربية بحسب شاشات التداول المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 32.58 جنيه للشراء، و 32.69 للبيع.

متوسط سعر الجينه الإسترليني اليوم: 37.41 جنيه للشراء، و 37.54 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.81 جنيه للشراء، و 100.15 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بحسب اخر تحديث على متوسط أسعار العملات اليوم على صفحة البنك المركزي المصري المختصة بنشر متوسط أسعار صرف السوق.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، بحسب اخر تحديث للبنوك على أسعار العملات في مصر.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 32.45 جنيه للشراء، و32.60 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.45 جنيه للشراء، و32.60 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 32.55 جنيه للشراء، و32.72 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 32.56 جنيه للشراء، و32.71 للبيع، وفقًا لاخر تحديث للبنوك على أسعار العملات في السوق المصرفية.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 37.22 جنيه للشراء، و37.41 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.22 جنيه للشراء، و37.41 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 37.34 جنيه للشراء، و37.55 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 37.35 جنيه للشراء، و37.53 للبيع، وفقًا لاخر تحديث للبنوك على أسعار العملات في القطاع المصرفي.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع، وفقا لاخر تعاملات البنوك على أسعار العملات في البنوك.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.52 جنيه للشراء، و 99.83 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 98.84 جنيه للشراء، و 99.80 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و 100.19 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 94.24 جنيه للشراء، و 100.41 للبيع، بحسب التحديث الأخير على العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و 8.46 للبيع، وفقًا لاخر التعاملات على أسعار العملات اليوم في مصر