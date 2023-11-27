أسعار العملات اليوم الاثنين 27-11-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

أظهرت شاشات التداولات اللحظية والمواقع الإلكترونية للمصارف العاملة في السوق المحلية المصرية تباين أسعار اليوم الاثنين 27-11-2023، مقارنة بالأسعار المعلنة في البنوك أمس الأحد، ليستقر كل من الدولار الأمريكي والريال السعودي والدرهم الإماراتي، في شهدت باقي العملات تحركًا طفيفًا ما بين الصعود والهبوط، لتستعرض المال أسعار صرف الست عملات الأكثر تعاملات في السوق المحلية «الدولار الأمريكي، و الجنيه الإسترليني، و اليورو الأوروبي، والدينار الكويتي، و الريال السعودي، والدرهم الإماراتي» والتي جاءت عند:

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 33.63 جنيه للشراء، و 33.75 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.69 جنيه للشراء، و 38.83 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.03 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفقًا لأخر التعاملات على أسعار العملات في مصر.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفقًا لأخر التعاملات على أسعار العملات في مصر.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.60 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.61 جنيه للشراء، و 33.88 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 33.71جنيه للشراء، و33.88 للبيع.

بنك الكويت الوطني : 33.61 جنيه للشراء، و33.88 للبيع، وفقًا لأخر التعاملات على أسعار اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.72 جنيه للشراء، و38.93 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.51 جنيه للشراء، و 38.91 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 38.84جنيه للشراء، و39.02 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 38.63 جنيه للشراء، و39.04 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك الكويت الوطني : 8.17 جنيه للشراء، و8.27 للبيع، وفقًا لأخر التعاملات على أسعار العملات في مصر.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.84 جنيه للشراء، و100.14 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.17 جنيه للشراء، و 100.14 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 100.07جنيه للشراء، و100.47 للبيع.

بنك الكويت الوطني : 94.54 جنيه للشراء، و100.69 للبيع، وفقًا لأخر التعاملات على أسعار العملات في مصر.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

بنك الكويت الوطني : 8.31 جنيه للشراء، و8.47 للبيع، وفقًا لأخر التعاملات على أسعار اليوم.