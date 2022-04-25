أظهرت التعاملات على شاشات التداول اللحظية استقرار أسعار العملات اليوم الاثنين 25 أبريل 2022 بعدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية ،على نفس مستويات الخميس الماضي ، نتيجة إجازة القطاع المصرفي يومي الأحد والاثنين، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

وأظهرت شاشات التداولات اللحظية استقرار داخل بنك مصر ووصول سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند19.97 جنيه للشراء، و20.12 جنيه للبيع.

في بداية التعاملات الصباحية استقر سعر الريال السعودي عند 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 18.35 جنيه، و18.42 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

كما حافظ سعر صرف الدولار داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري عند18.33 جنيه للشراء، 18.43 للبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 19.95 جنيه للشراء، و20.13 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري على مستوى 4.87 جنيه للشراء، و4.92 للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني 24.02 جنيه للشراء، و24.23 للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

وحافظ سعر صرف اليورو داخل أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري 19.94 جنيه للشراء، و20.12 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم على مستواه أمام الجنيه 18.35 جنيه، و18.42 للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي، وبلغ سعر صرف الريال السعودي 4.97 جنيه للشراء، و4.92 للبيع.