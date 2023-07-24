أسعار العملات اليوم الاثنين 24-7-2023 مقابل الجنيه

أظهرت شاشات التداولات اللحظية في بداية التعاملات الصباحية تباين أسعار اليوم الاثنين 24-7-2023، أمام الجنيه المصري في اخر تحديث على المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك العاملة في السوق المحلية، في أول تعامل للقطاع المصرفي خلال الأسبوع الجاري بعد عطلة البنوك بمناسبة رأس السنة الهجرية وعيد ثورة 23 يوليو، وتقدم جريدة المال خلال التقرير التالي أسعار سلة العملات الرئيسية أمام عملة مصر المحلية داخل فروع البنوك العاملة في مصر، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

أظهرت شاشة البنك المركزي وصول أسعار العملات اليوم عند:

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 34.59 جنيه للشراء، و 34.71 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.82 جنيه للشراء، و 39.96 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.51 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

فيما اخر التحديثات على أسعار العملات وصول سعر الدولار اليوم على النحو التالي:

بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.

بنك المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك مصر : 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

بنك سايب: 34.30 جنيه للشراء، و34.45 للبيع.

بنك المصرف المتحد: 34.19 جنيه للشراء، و34.45 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 34.06 جنيه للشراء، و34.38 للبيع.

بنك مصر : 34.06 جنيه للشراء، و 34.38 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

بنك سايب: 39.64 جنيه للشراء، و39.84 للبيع.

بنك المصرف المتحد: 39.52 جنيه للشراء، و39.85 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 39.49 جنيه للشراء، و39.74 للبيع.

بنك مصر : 39.49 جنيه للشراء، و 39.74 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

بنك سايب: 8.10 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

بنك المصرف المتحد: 7.95جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

بنك سايب: 100.49جنيه للشراء، و100.96 للبيع

بنك المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، و100.96 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.58 جنيه للشراء، و100.63 للبيع.

بنك مصر: 100.25 جنيه للشراء، و100.63 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

بنك البركة: 8.28 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

بنك المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك مصر :8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.