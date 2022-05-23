أسعار العملات اليوم الاثنين 23-5-2022 في مصر

بينت التداولات الصباحية داخل البنوك استقرار أسعار العملات اليوم الاثنين 23 مايو 2022 داخل عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة فى السوق المحلية، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

وفي بداية التعاملات الصباحية استقرت أسعار العملات اليوم، ليحافظ سعر اليورو على مستواه ببنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 19.97 جنيه للشراء، و20.12 جنيه للبيع.

كما أظهرت التعاملات الصباحية استقرار أسعار العملات÷ الريال السعودي عند 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 18.35 جنيه للشراء، و18.42 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

واستقرت مستويات شراء وبيع سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري إلى 4.87 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 24.02 جنيه للشراء، و24.23 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

وفي بداية التعاملات الصباحية استقر سعر صرف اليورو داخل أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري إلى 19.94 جنيه للشراء، و20.12 جنيه للبيع،

واستقرت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى 18.35 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي، وسجل سعر صرف الريال السعودي 4.97 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي الدولي

وأظهرت التعاملات الصباحية على شاشات التداولات اللحظية استقرار سعر الدولار داخل البنك العربي الأفريقي الدولي أمام الجنيه المصري على 18.33 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 19.95 جنيه للشراء، و20.13 جنيه للبيع.

بحسب التحديث الاخير للعملات العربية وصل سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري إلى 4.87 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 24.02 جنيه للشراء، و24.23 جنيه للبيع.