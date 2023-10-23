أسعار العملات اليوم الإثنين 23-10-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

أظهرت شاشات التداولات اللحظية الموجودة داخل فروع البنوك العاملة في السوق المحلية إضافة إلى مواقعها الإلكتروني تباين أسعار اليوم الإثنين 23-10-2023، أمام عملة مصر المحلية الجنيه ببداية التعاملات اليومية ليحافظ كل من الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي على مستوياتهم، بينما شهدت الباقي تحركًا طفيف، لتعرض البوابة الإلكترونية hخر مستوى للشراء والبيع لـ 6 عملات وهم: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، والتي جاءت عند مستوى:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.67 جنيه للشراء، و32.77 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.50 جنيه للشراء، و37.64 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.84 جنيه للشراء، و100.18 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، وفقًا لتحديث البنك المركزي على متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

البنك المصري الخليجي : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، بحسب التحديثات الأخيرة على أسعار العملات في مصر.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.51 جنيه للشراء، و32.70 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 32.61 جنيه للشراء، و32.81 للبيع.

بنك مصر: 32.51 جنيه للشراء، و32.70 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي : 32.62 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع، بحسب اخر تعامل على أسعار العملات.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.34 جنيه للشراء، و37.53 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 37.45 جنيه للشراء، و37.66 للبيع.

بنك مصر: 37.34 جنيه للشراء، و37.53 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 37.46 جنيه للشراء، و37.65 للبيع، وفقًا لأخر تعامل على أسعار العملات في السوق.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.17جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب اخر التعاملات على أسعار .

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 98.83 جنيه للشراء، و99.79 للبيع.

البنك المصري الخليجي:95.63 جنيه للشراء، و100.24 للبيع.

بنك مصر: 99.52 جنيه للشراء، و99.83 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و100.05للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب اخر التحديثات على أسعار العملات اليوم