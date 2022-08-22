أسعار العملات اليوم الإثنين 22-8-2022 في نهاية التعاملات بالبنوك المصرية

شهدت أسعار العملات اليوم الإثنين 22-8-2022، تباينًا في نهاية التعاملات اليومية بالبنوك أمام الجنيه المصري، في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية العاملة في السوق المصرفي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» أسعار 6 عملات أجنبية وعربية وهي: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي»، وفقًا لآخر تحديث من البنك المركزي المصري وبعض البنوك وفقًا لما أظهرته شاشات التداول اللحظية.

أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.06 جنيه للشراء، و 62.40 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.56 جنيه للشراء، و 22.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم: 19.10 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.10 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 59.94 جنيه للشراء، و 62.32 جنيه للبيع.

بنك مصر: 59.86 جنيه للشراء، و 62.32 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 60.30 جنيه للشراء، و 62.42 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 58.37 جنيه للشراء، و 62.38 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 22.45 جنيه للشراء، و 22.67 جنيه للبيع.

بنك مصر: 22.48 جنيه للشراء، و 22.67 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 22.52 جنيه للشراء، و 22.70 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 22.49 جنيه للشراء، و 22.70 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 18.97 جنيه للشراء، و 19.24 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.02 جنيه للشراء، و 19.24 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.10 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 19.07 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 5.19 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 5.18 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 5.07 جنيه للشراء، 5.10 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.