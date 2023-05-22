أسعار العملات اليوم الاثنين 22-5-2023 مقابل الجنيه المصري

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أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
أظهر الموقع الرسمي للبنك المركزي استقرار
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.33 جنيه للشراء، و 33.45 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.33 جنيه للشراء، و 38.46 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.38 جنيه للشراء، و 100.73 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع،
سعر الدولار في البنوك المصرية
أظهرت التعاملات الصباحية استقرار أسعار اليورو أمام الجنيه في اخر تحديث على أسعار العملات اليوم على النحو التالي:
بنك التنمية الصناعية : 30.75جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك مصر : 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك الاستثمار العربي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
أظهرت المواقع الرسمية للبنوك في اخر تحديث لها على أسعار العملات وصول سعر اليورو عند:
بنك قطر الوطني الأهلي : 33.30 جنيه للشراء، و 34.51 للبيع.
كريدي أجريكول : 33.30 جنيه للشراء، و 33.51 للبيع.
بنك فيصل الإسلامي: 33.20 جنيه للشراء، و 33.51 للبيع.
بنك الإمارات دبي الوطني : 33.20 جنيه للشراء، و 33.46 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
أظهرت التداولات الصباحية استقرار سعر الجنيه الاسترليني على شاشات التداولات اللحظية عند:
مصرف أبوظبي الإسلامي : 38.45 جنيه للشراء، و 38.60 للبيع.
بنك الأهلي المتحد : 38.23 جنيه للشراء، و 38.63 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 38.27 جنيه للشراء، و 38.51 للبيع.
بنك أبو ظبي التجاري: 38.30 جنيه للشراء، و 38.60 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
كما عرضت المواقع الرسمية للبنوك بحسب اخر تحديث لها على أسعار العملات داخل فروع البنوك بالسوق المحلية.
مصرف ابوظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
البنك الأهلي المتحد: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
البنك التجاري الدولي : 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
بنك كريدي أجريكول : 8.16 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
بنك مصر: 99.51 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، و 100.78 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.51 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.
البنك الأهلي القطري: 95.94 جنيه للشراء، و 100.78 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
بحسب اخر تحديث على أسعار العملات اليوم وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى مستويات:
مصرف أبوظبي الإسلامي : 8.41 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
بنك مصر : 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.
بنك الإمارات دبي الوطني 8.38 جنيه للشراء، و 8.43 للبيع.