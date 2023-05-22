أسعار العملات اليوم الاثنين 22-5-2023 مقابل الجنيه المصري

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أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الاثنين 22-5-2023 بصورة جماعية على مستواها أمام الجنيه المصري، بمستهل التعاملات الصباحية، بحسب اخر تحديث لأسعار العملات العربية والأجنبية على شاشات التداولات اللحظية داخل فروع البنوك الأجنبية والمحلية والإسلامية والتجاري، ويعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالي سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهي: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وماكينات الصراف الآلي للبنوك المصرية والإسلامية والعربية والأجنبية المختلفة.

أظهر الموقع الرسمي للبنك المركزي استقرار

اليوم داخل البنك المركزي المصري ، في اخر تحديث له عند:

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.33 جنيه للشراء، و 33.45 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.33 جنيه للشراء، و 38.46 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.38 جنيه للشراء، و 100.73 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع،

سعر الدولار في البنوك المصرية

أظهرت التعاملات الصباحية استقرار أسعار اليورو أمام الجنيه في اخر تحديث على أسعار العملات اليوم على النحو التالي:

بنك التنمية الصناعية : 30.75جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر : 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

أظهرت المواقع الرسمية للبنوك في اخر تحديث لها على أسعار العملات وصول سعر اليورو عند:

بنك قطر الوطني الأهلي : 33.30 جنيه للشراء، و 34.51 للبيع.

كريدي أجريكول : 33.30 جنيه للشراء، و 33.51 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: 33.20 جنيه للشراء، و 33.51 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني : 33.20 جنيه للشراء، و 33.46 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

أظهرت التداولات الصباحية استقرار سعر الجنيه الاسترليني على شاشات التداولات اللحظية عند:

مصرف أبوظبي الإسلامي : 38.45 جنيه للشراء، و 38.60 للبيع.

بنك الأهلي المتحد : 38.23 جنيه للشراء، و 38.63 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 38.27 جنيه للشراء، و 38.51 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 38.30 جنيه للشراء، و 38.60 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

كما عرضت المواقع الرسمية للبنوك بحسب اخر تحديث لها على أسعار العملات داخل فروع البنوك بالسوق المحلية.

مصرف ابوظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

البنك التجاري الدولي : 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك كريدي أجريكول : 8.16 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.51 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، و 100.78 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.51 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 95.94 جنيه للشراء، و 100.78 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بحسب اخر تحديث على أسعار العملات اليوم وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى مستويات:

مصرف أبوظبي الإسلامي : 8.41 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك مصر : 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني 8.38 جنيه للشراء، و 8.43 للبيع.