أسعار العملات اليوم الاثنين 21-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه

سجلت أسعار العملات اليوم الاثنين 21-11-2022 في بداية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرى، ارتفاعًا فى أسعار الدولار ثلاثة قروش، ومن ثلاثة وعشرين قرشًا زيادة فى الدينار الكويتي، وقرشًا واحدًا للريال، وانخفاضًا في سعر اليورو أكثر من عشرين قرشًا، وتباينًا فى أسعار الجنيه الإسترليني والدرهم الإماراتي، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف 6 عملات هي «الدولار، واليورو، الجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي »، وفقًا لماكينات الصراف الآلي للبنوك المصرية والعربية والأجنبية، ومواقعها الرسمية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 79.37 جنيه للشراء، و 79.63 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.05 جنيه للشراء، و 29.15 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 25.23 جنيه للشراء، و 25.31 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.65 جنيه للشراء، و 6.67 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 24.44 جنيه للشراء، و 24.51 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.50 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 25.00 جنيه للشراء، و 25.31 للبيع.

بنك مصر: 25.00 جنيه للشراء، و 25.31 للبيع.

بنك كريدي إجريكول: 25.00 جنيه للشراء، و 25.36 للبيع.

المصرف العربى الدولى: 25.00 جنيه للشراء، و 25.25 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك المشرق: 6.64 جنيه للشراء، و 6.68 للبيع.

بنك مصر: 6.66 جنيه للشراء، و 6.67 للبيع.

بنك أبو ظبى التجارى: 6.60 جنيه للشراء، و 6.67 للبيع

البنك الأهلي المصري: 6.66 جنيه للشراء، و 6.67 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 28.83 جنيه للشراء، و 29.15 للبيع.

بنك سايب: 28.84 جنيه للشراء، و 29.22 للبيع.

ميد بنك : 28.79 جنيه للشراء، و 29.20 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 28.83 جنيه للشراء، و 29.15 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 76.68 جنيه للشراء، و 79.57 للبيع.

البنك الأهلى الكويتي: 77.67 جنيه للشراء، و 79.73 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 76.40 جنيه للشراء، و 79.73 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 76.62 جنيه للشراء، و 79.57 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك الإسكندرية: 6.48 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

البنك التجارى الدولى: 6.49 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع

بنك مصر: 6.50 جنيه للشراء، و 6.51 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 6.50 جنيه للشراء، و 6.51 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى القطرى: 24.45 جنيه للشراء، و 24.55 للبيع.

بنك مصر: 24.45 جنيه للشراء، و 24.50 للبيع.

بنك الإستثمار العربى: 24.50 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 24.45 جنيه للشراء، و 24.50 للبيع بحسب أسعار العملات اليوم.