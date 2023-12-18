أسعار العملات اليوم الاثنين 18-12-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

أنهت البنوك تعاملات أول أيام الموجودة داخل فروعها تباين أسعار اليوم الاثنين 18-12-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات اليوم لسيتثر كل من الدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي والريال السعودي بينما تحركت أسعار كل من الجنيه الاسترليني واليورو الأوروبي والدينار الكويتي، وينشر الموقع الإلكتروني لجريدة «المال» أسعار صرف 6 عملات أجنبية وعربية في اخر تحديث لها على مستويات الشراء البيع من داخل فروع البنوك العاملة في السوق المحلية إضافة إلى التحديث الأخير للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على صفحته المختصة بنشر متوسط اسعار العملات في القطاع المصرفي، وجاءت المستويات كالأتي

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 33.59 جنيه للشراء، و33.71 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.09 جنيه للشراء، و39.23 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.24 جنيه للشراء، و100.59 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، طبقًا للتقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع، وفق أسعار اليوم.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.02 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

بنك الإسكندرية: 7.97 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.34 جنيه للشراء، و 8.43 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.27 جنيه للشراء، و 8.43 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.48 جنيه للشراء، و33.94 للبيع.

بنك مصر: 33.48 جنيه للشراء، و33.94 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 33.58 جنيه للشراء، و34.05 للبيع.

بنك الإسكندرية: 33.79 جنيه للشراء، و33.56 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.95 جنيه للشراء، و39.45 للبيع.

بنك مصر: 38.95 جنيه للشراء، و39.45 للبيع.

مصرف أبو ظبي التجاري: 39.07 جنيه للشراء، و39.58 للبيع.

بنك الإسكندرية: 39.05 جنيه للشراء، و39.32 للبيع، وفق أسعار العملات..

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.38 جنيه للشراء، و100.38 للبيع.

بنك مصر: 100.06 جنيه للشراء، و100.38 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك قطر الوطني الأهلي: 96.03 جنيه للشراء، و102.51 للبيع.

بنك الإسكندرية: 96.09 جنيه للشراء، و100.38 للبيع،وفق أسعار اليوم.