أسعار العملات اليوم الاثنين 15-8-2022 في نهاية التعاملات بالبنوك المصرية

تباينت أسعار العملات اليوم الإثنين الموافق 15-8-2022، في نهاية التعاملات اليومية بالبنوك، ويستعرض موقع «جريدة المال» لقرائه تقريرًا تفصيليًا عن سعر صرف 6 عملات، وهي «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي»، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية العاملة في السوق المصرفي المصري، والذي شهد استقرار البعض بينما انخفضت العملة الكويتية في سعر الشراء.

أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم: 19.09 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.46 جنيه للشراء، و 19.54 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 23.07 جنيه للشراء، و 23.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.27 جنيه للشراء، و 62.54 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.19 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 60.03 جنيه للشراء، و 62.51 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 60.11 جنيه للشراء، و 62.51 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 60.30 جنيه للشراء، و 62.58 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 60.79 جنيه للشراء، و 62.58 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 23.09 جنيه للشراء، و 23.27 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 23.01 جنيه للشراء، و 23.27 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 23.04 جنيه للشراء، و 23.29 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 23.17 جنيه للشراء، و 23.29 جنيه للبيع،بحسب أسعار العملات.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 19.15 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: إلى 19.54 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري إلى: 19.45 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.47 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 19.59 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.07 جنيه للشراء، 5.10 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي: 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 5.09 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 5.17 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 5.21 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.