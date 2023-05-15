أسعار العملات اليوم الاثنين 15-5-2023 في بداية تعاملات البنوك

افتتحت البنوك العاملة في السوق المحلية تعاملاتها من خلال الفروع المنتشرة في أنحاء الجمهورية على أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الاثنين15-5-2023 على تباين، ليشهد بعضها تباين والاخر استقرارًا أمام نظيرها بالسوق المحلية الجنيه المصري، ويعرض موقع جريدة «المال» خلال التقرير التالي سعر صرف 6 عملات أجنبية وعربية، تتضمن كل من «الجنيه الإسترليني، واليورو، و الدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي» بحسب التحديث الاخير على شاشات التداولات اللحظية داخل البنوك وعلى الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

عرض الموقع الرسمي للبنك المركزي متوسط أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصري عند مستويات:

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.45 جنيه للشراء، 33.57 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.41 جنيه للشراء، 38.54 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.46 جنيه للشراء، 100.81 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

البنك التجاري الدولي : 8.18 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي : 8.13 جنيه للشراء، 8.25 للبيع، وفقًا لآخر تحديث أسعار العملات اليوم

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي : 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار

أسعار العملات

سعراليورو اليوم في البنوك المصرية

اليوم.

البنك التجاري الدولي : 33.45 جنيه للشراء، 33.63 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.35جنيه للشراء، 33.54 للبيع.

بنك مصر: 33.35 جنيه للشراء، 33.52 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي : 33.45 جنيه للشراء، 33.63 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.59 جنيه للشراء، 100.51 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، 100.85 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، 100.80 جنيه للبيع.

بنك مصر: 99.60 جنيه للشراء، 100.51 للبيع، وفق أسعار العملات.



سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي :38.39 جنيه للشراء، 38.58 جنيه للبيع.

بنك مصر: 38.27 جنيه للشراء، 38.46 للبيع.

البنك الاهلي المصري : 38.27 جنيه للشراء، 38.49 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي : 38.39 جنيه للشراء، 38.58 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث لأسعار