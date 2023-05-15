أسعار العملات اليوم الاثنين 15-5-2023 في بداية تعاملات البنوك

افتتحت البنوك العاملة في السوق المحلية تعاملاتها من خلال الفروع المنتشرة في أنحاء الجمهورية على أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
عرض الموقع الرسمي للبنك المركزي متوسط أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصري عند مستويات:
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.45 جنيه للشراء، 33.57 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.41 جنيه للشراء، 38.54 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.46 جنيه للشراء، 100.81 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
البنك التجاري الدولي : 8.18 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي : 8.13 جنيه للشراء، 8.25 للبيع، وفقًا لآخر تحديث أسعار العملات اليوم
سعر الدولار في البنوك المصرية
بنك قطر الوطني الأهلي : 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار
سعراليورو اليوم في البنوك المصرية
البنك التجاري الدولي : 33.45 جنيه للشراء، 33.63 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.35جنيه للشراء، 33.54 للبيع.
بنك مصر: 33.35 جنيه للشراء، 33.52 للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي : 33.45 جنيه للشراء، 33.63 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفق أسعار العملات.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 99.59 جنيه للشراء، 100.51 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، 100.85 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، 100.80 جنيه للبيع.
بنك مصر: 99.60 جنيه للشراء، 100.51 للبيع، وفق أسعار العملات.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك التجاري الدولي :38.39 جنيه للشراء، 38.58 جنيه للبيع.
بنك مصر: 38.27 جنيه للشراء، 38.46 للبيع.
البنك الاهلي المصري : 38.27 جنيه للشراء، 38.49 للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي : 38.39 جنيه للشراء، 38.58 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث لأسعار