أسعار العملات اليوم الاثنين 14-8-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

تباينت أسعار اليوم الاثنين 14-8-2023 مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات أمام الجنيه على المواقع الإلكترونية للبنوك وشاشات التداولات اللحظية داخل فروع البنوك المنتشرة داخل انحاء الجمهورية، وتعرض السطور التالي مسحًا لجريدة المال حول مستويي الشراء والبيع لسلة العملات الرئيسية، والتي تضم كل من «الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي» والتي جاءت مستوياتها داخل البنك المركزي والمصارف العاملة في السوق عند :

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

أظهر الموقع الرسمي للبنك المركزي أسعار العملات اليوم:

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، مقابل 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.75 جنيه للشراء، مقابل 33.87 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.15 جنيه للشراء، مقابل 39.28 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، مقابل 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.25 جنيه للشراء، مقابل 100.59 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، مقابل 8.42 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

بنك التنمية الصناعية : 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع، وفقًا لأخر تحديث على أسعار العملات.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

بنك كريدي أجريكول: 33.71 جنيه للشراء، مقابل 33.89 للبيع.

بنك مصر: 33.60 جنيه للشراء، مقابل 33.79 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 33.77 جنيه للشراء، مقابل 33.89 للبيع.

بنك المصرف المتحد: 33.55 جنيه للشراء، مقابل 33.89 للبيع، بحسب أسعار العملات .

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.95 جنيه للشراء، مقابل 39.19 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 39.07 جنيه للشراء، مقابل 39.32 للبيع.

بنك البركة: 39.07 جنيه للشراء، مقابل 39.32 للبيع.

بنك قناة السويس: 39.07 جنيه للشراء، مقابل 39.32 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

بنك قناة السويس: 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.22 للبيع.

بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، مقابل 8.24 للبيع، بحسب أسعار العملات .

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.35 جنيه للشراء، مقابل 100.28 للبيع.

بنك الإسكندرية: 96.99 جنيه للشراء، مقابل 100.63 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 94.74 جنيه للشراء، مقابل 100.88 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 96.03 جنيه للشراء، مقابل 102.51 للبيع، وفقًا لأخر تحديث على أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

بنك الاستثمار العربي: 8.38 جنيه للشراء، مقابل 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، مقابل 8.42 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، مقابل 8.42 للبيع.

بنك البركة: 8.28 جنيه للشراء، مقابل 8.42 للبيع، بحسب أسعار اليوم.