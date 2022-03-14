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أسعار العملات اليوم الاثنين 14-3-2022 في مصر

الدولار يستقر لليوم على التوالي
‫محمود الصباغ‬‎ 9:49 ص, الأثنين, 14 مارس 22 9:49 ص, الأثنين, 14 مارس 22

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أظهرت التعاملات الصباحية استقرار أسعار العملات اليوم الاثنين 14مارس 2022، مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو طبقا لحصر جريدة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي خدمة لقرائها، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

واستقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند مستوى 17.69 جنيه للشراء، و17.89 للبيع، ووصل سعر صرف الريال السعودي عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر، وبلغ سعر الجنيه الاسترليني 21.16 جنيه للشراء، و21.36 للبيع.

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أسعار العملات في بنك قناة السويس

وفي بداية التعاملات الصباحية استقر سعر شراء وبيع الدولار أمام الجنيه البنوك جاءت، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، واليورو 17.88 للشراء، و18.07 للبيع.

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.15 جنيه، و4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني 21.19 جنيه للشراء، و21.39 للبيع.

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أسعار العملات في شركة مصر للصرافة

وفي بداية التعاملات الصباحية استقر سعر شراء وبيع الدولار اليوم أمام الجنيه المصري على مستواه عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، ووصلت أسعار شراء وبيع الريال السعودي داخل شبكات فروع شركة مصر للصرافة عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

كما استقرت أسعار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 للبيع، وسجل سعر الجنيه الاسترليني داخل شبكة فروع شركة مصر للصرافة 21.16 جنيه للشراء و21.36 جنيه للبيع

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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