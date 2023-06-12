أسعار العملات اليوم الاثنين 12-6-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات

تباينت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الاثنين 12-6-2023 ، في بداية التعاملات الصباحية،أمام الجنيه المصري، على صعيد الشراء والبيع العملات الأجنبية والعربية داخل المصارف المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع، وينشر موقع جريدة «المال» تقريرا بمتوسطات أسعار الصرف 6 عملات مقابل الجنيه وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو، و الدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي»، الصادر عن البنك المركزي المصري المنشور على موقعه الإلكتروني.

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.40 جنيه للشراء، 100.74 للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.76 جنيه للشراء، 38.89 للبيع.

ووصل سعر اليورو اليوم: 33.14 جنيه للشراء، 33.26 للبيع.

بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

واستقر سعر الدولار اليوم عند : 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

وصل سعر الدينار بالبنك الأهلي المصري: 99.52 جنيه للشراء، 100.44 للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي داخل بنك سايب: 100.32 جنيه للشراء، 100.77 للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي ببنك مصر: 100.21 جنيه للشراء، 100.44 للبيع.

وسجل سعر بنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، 100.76 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجلت العملة السعودية ببنك البركة، 8.04 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي بالبنك الأهلى المصري إلى: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

وبلغ سعر الريال داخل بنك قناة السويس: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

فيما بلغ سعر الريال ببنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

اليوم.

استقر سعر الدرهم ببنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

وصل سعر العملة الإماراتية بالبنك الأهلي المصري: 8.392 جنيه للشراء، 8.399 للبيع.

فيما سجلت داخل بنك مصر: 8.392 جنيه للشراء، 8.399 للبيع.

بينما بلغت ببنك الاستثمار العربي: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وصل سعر الجنيه الاسترليني ببنك مصر: 38.64 جنيه للشراء، 38.81 للبيع.

فيما سجل السعر بالبنك الأهلي المصري: 38.64 جنيه للشراء، 38.81 للبيع.

ووصل السعر داخل ميد بنك: 38.68 جنيه للشراء، 39.11 للبيع.

وبلغ السعر داخل بنك أبو ظبي التجاري الدولي: 38.67 جنيه للشراء، 38.94 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بلغ سعر اليورو ببنك القاهرة: 33.11 جنيه للشراء، 33.27 للبيع.

واستقرت العملة الأوروبية بالبنك الأهلي المصري عند: 33.00 جنيه للشراء،33.16 للبيع.

فيما بلغ السعر داخل بنك بلوم مصر: 32.90 جنيه للشراء، 33.18 للبيع.

ووصلت داخل بنك مصر: 33.00 جنيه للشراء، 33.16 للبيع،

سعر الدولار في البنوك المصرية

حافظ الدولار على مستواه بلبنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بلغ السعر المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

فيما سجلت العملة الخضراء داخل بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

ووصل السعر ببنك كريدي اجريكول – مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار

اليوم.