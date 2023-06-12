أسعار العملات اليوم الاثنين 12-6-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات

تباينت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
وصل سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.40 جنيه للشراء، 100.74 للبيع.
كما سجل سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.76 جنيه للشراء، 38.89 للبيع.
ووصل سعر اليورو اليوم: 33.14 جنيه للشراء، 33.26 للبيع.
بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
واستقر سعر الدولار اليوم عند : 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
وصل سعر الدينار بالبنك الأهلي المصري: 99.52 جنيه للشراء، 100.44 للبيع.
وبلغ سعر الدينار الكويتي داخل بنك سايب: 100.32 جنيه للشراء، 100.77 للبيع.
وبلغ سعر الدينار الكويتي ببنك مصر: 100.21 جنيه للشراء، 100.44 للبيع.
وسجل سعر بنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، 100.76 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
سجلت العملة السعودية ببنك البركة، 8.04 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
ووصل سعر الريال السعودي بالبنك الأهلى المصري إلى: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
وبلغ سعر الريال داخل بنك قناة السويس: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
فيما بلغ سعر الريال ببنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
استقر سعر الدرهم ببنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.
وصل سعر العملة الإماراتية بالبنك الأهلي المصري: 8.392 جنيه للشراء، 8.399 للبيع.
فيما سجلت داخل بنك مصر: 8.392 جنيه للشراء، 8.399 للبيع.
بينما بلغت ببنك الاستثمار العربي: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
وصل سعر الجنيه الاسترليني ببنك مصر: 38.64 جنيه للشراء، 38.81 للبيع.
فيما سجل السعر بالبنك الأهلي المصري: 38.64 جنيه للشراء، 38.81 للبيع.
ووصل السعر داخل ميد بنك: 38.68 جنيه للشراء، 39.11 للبيع.
وبلغ السعر داخل بنك أبو ظبي التجاري الدولي: 38.67 جنيه للشراء، 38.94 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بلغ سعر اليورو ببنك القاهرة: 33.11 جنيه للشراء، 33.27 للبيع.
واستقرت العملة الأوروبية بالبنك الأهلي المصري عند: 33.00 جنيه للشراء،33.16 للبيع.
فيما بلغ السعر داخل بنك بلوم مصر: 32.90 جنيه للشراء، 33.18 للبيع.
ووصلت داخل بنك مصر: 33.00 جنيه للشراء، 33.16 للبيع،
سعر الدولار في البنوك المصرية
حافظ الدولار على مستواه بلبنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بلغ السعر المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
فيما سجلت العملة الخضراء داخل بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
ووصل السعر ببنك كريدي اجريكول – مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار