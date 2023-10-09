أسعار العملات اليوم الإثنين 9-10-2023 مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات

سجلت أسعار اليوم الإثنين 9-10-2023 ارتفاعًأ للدينار الكويتي وتباينًا لليورو والجنيه الاسترليني واستقرار لكل من الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي في ختام تعاملات البنوك المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

وتعرض بوابة جريدة «المال» خلال التقرير التالي متوسطات أسعار الصرف لعدد «6» عملات عربية وأجنبية وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو، والدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي»، بناء على التقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري المنشور بموقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.48 جنيه للشراء، 32.60 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.54 جنيه للشراء، 37.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.77 جنيه للشراء، 100.09 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 98.87 جنيه للشراء، 99.85 للبيع.

البنك التجاري الدولى : 97.30 جنيه للشراء، 100.17 للبيع.

بنك مصر: 99.54 جنيه للشراء، 99.85 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 97.09 جنيه للشراء، 99.85 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك البركة: 8.28 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.39 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 37.41 جنيه للشراء، 37.71 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.40 جنيه للشراء، 37.71 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 37.40 جنيه للشراء، 37.71 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 37.52 جنيه للشراء، 37.83 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 32.45 جنيه للشراء، 32.73 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.34 جنيه للشراء، 32.62 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 32.34 جنيه للشراء، 32.62 للبيع.

بنك مصر: 32.34 جنيه للشراء، 32.62 للبيع،

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار اليوم.