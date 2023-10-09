أسعار العملات اليوم الإثنين 9-10-2023 ببداية التعاملات في مصر

سجلت أسعار العملات اليوم الإثنين 9-10-2023 تباينًا في بداية التعاملات اليومية في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، إذ استقر الريال والدولار والدرهم، وتباين الباقي بين الارتفاع والانخفاض.

وينشر موقع جريدة المال في التقرير التفصيلي التالي أسعار صرف التالية: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي» بحسب شاشات التداول اللحظية وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.64 جنيه للشراء، و 32.76 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.74 جنيه للشراء، و 37.87 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.70 جنيه للشراء، و 100.04 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

جاء متوسط أسعار العملات اليوم وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.44 جنيه للشراء، و 32.62 للبيع.

بنك مصر: 32.43 جنيه للشراء، و 32.62 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 32.54 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 32.47 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.50 جنيه للشراء، و 37.71 للبيع.

بنك مصر: 37.49 جنيه للشراء، و 37.71 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 37.61 جنيه للشراء، و 37.83 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 37.52 جنيه للشراء، و 37.83 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 98.82 جنيه للشراء، و 99.82 للبيع.

بنك مصر: 99.54 جنيه للشراء، و 99.85 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 97.73 جنيه للشراء، و 100.17 للبيع، وفق أسعار اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.