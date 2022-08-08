أسعار العملات اليوم الإثنين 8-8-2022 في مصر بختام التعاملات

شهدت أسعار العملات اليوم الإثنين 8-8-2022 تباينًا في ختام التعاملات بالبنوك الحكومية والخاصة والبنوك الأجنبية، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المحلية، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًّا بأسعار صرف 6 عملات عربية وأجنبية بالبنوك وفقًا لشاشات التداول اللحظية، وهي عملات: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي»، فيما ارتفع الدولار واليورو والجنيه، واستقر الريال السعودي والدرهم الإماراتي، وانخفض الدينار الكويتي.

أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري في ختام التعاملات

سعر الدولار اليوم: 19.09 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.42 جنيه للشراء، و 19.51 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم: 23.03 جنيه للشراء، و23.13 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.07 جنيه للشراء، و5.09 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.19 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.17 جنيه للشراء، و62.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.1 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 19.11 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، وفقًا لأسعار العملات.

أسعار العملات

سعر اليورو في ختام تعاملات البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 19.40 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم في البنوك.

بنك مصر: 19.40 جنيه للشراء، و 19.57 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.42 جنيه للشراء، و 19.59 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 19.41 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 23.01 جنيه للشراء، و23.22 جنيه للبيع.

بنك مصر: 23.01 جنيه للشراء، و 23.22 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 23.03 جنيه للشراء، و23.25 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي القطري: 23.02 جنيه للشراء، و23.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 5.07 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.07 جنيه للشراء، 5.09 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 5.04 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك المصري الخليجي: 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

البنك الأهلي القطري: 5.18 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي القطري: 59.43 جنيه للشراء، و 62.53 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم بالبنوك.

بنك مصر: 59.99 جنيه للشراء، و 62.46 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 59.89 جنيه للشراء، و62.46 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 60.30 جنيه للشراء، و62.51 جنيه للبيع.