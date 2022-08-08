أسعار العملات اليوم الإثنين 8-8-2022 في بداية تعاملات البنوك

تباينت أسعار العملات اليوم الإثنين الموافق الثامن من أغسطس 2022 في بداية التعاملات بالبنوك الحكومية والخاصة والبنوك الأجنبية، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ويقدم موقع “جريدة المال” استعراضًا مفصلًا عن سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية بعدد من البنوك العربية والأجنبية وفق ما تظهره شاشات التداول اللحظية بهذه البنوك، وهي عملات: “الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي”.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر صرف الدولار اليوم: 19.07 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو: 19.42 جنيه للشراء، و19.51 جنيه للبيع.

متوسط سعر صرف الجنيه الاسترليني: 23.03 جنيه للشراء، و23.13 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي مستوى: 5.07 جنيه للشراء، و5.09 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي: 5.19 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع.

متوسط سعر صرف الدينار الكويتي: 62.17 جنيه للشراء، و62.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي القطري: 19.09 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.08 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.08 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.1 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وفقًا لأسعار العملات.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 19.37 جنيه للشراء، و 19.64 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 19.36 جنيه للشراء، و19.61 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.35 جنيه للشراء، و19.62 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم في البنوك.

بنك مصر: 19.35 جنيه للشراء، و19.62 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي القطري: 22.91 جنيه للشراء، و23.27 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 22.90 جنيه للشراء، و23.28 جنيه للبيع.

بنك مصر: 22.90 جنيه للشراء، و 23.28 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 22.92 جنيه للشراء، و23.31 جنيه للبيع، وفقًا لأسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 5.06 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.06 جنيه للشراء، 5.09 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 5.03 جنيه للشراء، و5.09 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 5.06 جنيه للشراء، و5.09 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك المصري الخليجي: 5.20 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

البنك الأهلي القطري: 5.18 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي القطري: 59.36 جنيه للشراء، و62.41 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم بالبنوك.

بنك مصر: 59.92 جنيه للشراء، و62.40 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 59.82 جنيه للشراء، و62.46 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 60.24 جنيه للشراء، و62.43 جنيه للبيع.