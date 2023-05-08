أسعار العملات اليوم الإثنين 8-5-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات فى مصر

شهدت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الإثنين 8-5-2023 تبايناً بالشراء والبيع، مقابل الجنيه المصري، بختام تعاملات البنوك المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي، ويرصد موقع جريدة «المال» في هذا التقرير متوسط أسعار صرف عدد «6» عملات أجنبية وعربية، وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو، والدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي» وفقاً لما ورد بالبيان الأخير الصادرعن البنك المركزى المصري بمتوسطات أسعار الصرف أمام الجنيه.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 34.06 جنيه للشراء، 34.18 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.05 جنيه للشراء، 39.18 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.63 جنيه للشراء، 100.98 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتى في البنوك المصرية

بنك المشرق: 8.34 جنيه للشراء، 8.43 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار

اليوم.

بنك الإسكندرية: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.76 جنيه للشراء، 100.72 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، 101.05 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 97.37 جنيه للشراء، 101.05 جنيه للبيع.

بنك مصر: 99.76 جنيه للشراء، 100.72 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترلينى في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.82 جنيه للشراء، 39.04 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 38.95 جنيه للشراء، 39.20 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 38.95 جنيه للشراء، 39.20 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.82 جنيه للشراء، 39.08 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.87 جنيه للشراء، 34.09 للبيع،

بنك الإسكندرية: 33.98 جنيه للشراء، 34.20 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 33.98 جنيه للشراء، 34.21 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.87 جنيه للشراء، 34.09 للبيع، وفق أسعار

اليوم.