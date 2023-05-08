أسعار العملات اليوم الإثنين 8-5-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات فى مصر

شهدت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 34.06 جنيه للشراء، 34.18 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.05 جنيه للشراء، 39.18 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.63 جنيه للشراء، 100.98 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الدرهم الإماراتى في البنوك المصرية
بنك المشرق: 8.34 جنيه للشراء، 8.43 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك الإسكندرية: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار
بنك الإسكندرية: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 99.76 جنيه للشراء، 100.72 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، 101.05 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 97.37 جنيه للشراء، 101.05 جنيه للبيع.
بنك مصر: 99.76 جنيه للشراء، 100.72 للبيع.
سعر الدولار في البنوك المصرية
بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
البنك الأهلى المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترلينى في البنوك المصرية
بنك مصر: 38.82 جنيه للشراء، 39.04 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 38.95 جنيه للشراء، 39.20 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 38.95 جنيه للشراء، 39.20 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 38.82 جنيه للشراء، 39.08 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك مصر: 33.87 جنيه للشراء، 34.09 للبيع،
بنك الإسكندرية: 33.98 جنيه للشراء، 34.20 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 33.98 جنيه للشراء، 34.21 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.87 جنيه للشراء، 34.09 للبيع، وفق أسعار