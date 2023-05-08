أسعار العملات اليوم الإثنين 8-5-2023 مقابل الجنيه المصري بالبنوك في مصر

تباينت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الإثنين 8-5-2023، مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، فاستقر الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، وتباين الجنيه الإسترليني و اليورو والدينار الكويتي بين الارتفاع والانخفاض، ويستعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي متوسط وسعر 6 عملات عربية وأجنبية، بحسب المواقع الرسمية وشاشات التداول اللحظية للبنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية المختلفة.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.97 جنيه للشراء، و 34.09 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.98 جنيه للشراء، و 39.11 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.66 جنيه للشراء، و 101.01 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 34.03 جنيه للشراء، 34.18 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.87 جنيه للشراء، 34.07 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 33.82 جنيه للشراء، 34.09 للبيع.

بنك مصر: 33.87 جنيه للشراء، 34.07 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنية المصري

البنك المصري الخليجي: 38.94 جنيه للشراء، 39.17 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.82 جنيه للشراء، 39.04 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 38.95 جنيه للشراء، 39.16 للبيع.

بنك مصر: 38.82 جنيه للشراء، 39.04 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك قناة السويس: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية

البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، 101.05 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.77 جنيه للشراء، 100.72 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 96.03 جنيه للشراء، 102.51 للبيع.

بنك مصر: 99.77 جنيه للشراء، 100.72 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصرية

بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك البركة: 8.28 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفق أسعار

اليوم.