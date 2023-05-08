أسعار العملات اليوم الإثنين 8-5-2023 مقابل الجنيه المصري بالبنوك في مصر

تباينت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.97 جنيه للشراء، و 34.09 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.98 جنيه للشراء، و 39.11 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.66 جنيه للشراء، و 101.01 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 34.03 جنيه للشراء، 34.18 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.87 جنيه للشراء، 34.07 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 33.82 جنيه للشراء، 34.09 للبيع.
بنك مصر: 33.87 جنيه للشراء، 34.07 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنية المصري
البنك المصري الخليجي: 38.94 جنيه للشراء، 39.17 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 38.82 جنيه للشراء، 39.04 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 38.95 جنيه للشراء، 39.16 للبيع.
بنك مصر: 38.82 جنيه للشراء، 39.04 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
بنك قناة السويس: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية
البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، 101.05 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.77 جنيه للشراء، 100.72 للبيع.
بنك الاستثمار العربي: 96.03 جنيه للشراء، 102.51 للبيع.
بنك مصر: 99.77 جنيه للشراء، 100.72 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصرية
بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك البركة: 8.28 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفق أسعار