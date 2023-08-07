أسعار العملات اليوم الإثنين 7-8-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات المصرفية

شهدت أسعار اليوم الإثنين 7-8-2023 تباينًا، مقابل العملة المحلية في ختام عمليات التداول بالمصارف العاملة بالقطاع في مصر، حيث تباين كل من اليورو والجنيه الإسترليني، في حين استقر الريال السعودي والدرهم الإماراتي، بينما انخفض الدينار الكويتي، وفقًا لآخر تحديث لمواقع البنوك على شبكة الإنترنت والتقرير الصادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار العملات الأجنبية والعربية، وفيما يلي ترصد «المال» متوسط صرف 6 عملات مقابل الجنيه.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

أوضح التحديث الأخير لموقع البنك المركزي المصري على متوسط

أسعار العملات اليوم على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.87 جنيه للشراء، و33.98للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.29 جنيه للشراء، و39.42 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.17 جنيه للشراء، و100.68 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 8.36 جنيه للشراء، و8.42 للبيع

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، و8.39 للبيع، بحسب آخر تحديث على أسعار اليوم.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع

بنك بلوم مصر: 8.02 جنيه للشراء،و 8.25 للبيع، في آخر تحديث على أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، و100.51 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 95.63 جنيه للشراء، و100.77 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 96.09 جنيه للشراء، و100.38 للبيع.

بنك مصر: 100.01 جنيه للشراء، و100.38 للبيع، في آخر تحديث على أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك بنك بلوم مصر : 39.13 جنيه للشراء، 39.59 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 39.09 جنيه للشراء، 39.36 للبيع,

البنك الأهلي المصري: 39.09 جنيه للشراء، و39.36 للبيع.

بنك مصر: 39.09 جنيه للشراء، و39.38 للبيع، بحسب التحديث الأخير على أسعار العملات.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك بلوم مصر : .30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع، بحسب آخر تحديث على أسعار العملات في المصارف العاملة في السوق .

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 33.72 جنيه للشراء، 34.17 للبيع.

بنك مصر: 33.73 جنيه للشراء، و33.98 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 33.09 جنيه للشراء، 33.36 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.72 جنيه للشراء، و33.98 للبيع، في آخر تحديث على أسعار في البنوك.