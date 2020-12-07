بنـــوك

أسعار العملات اليوم الإثنين 7 -12-2020 في مصر

عن سعر العملة الإنجليزية داخل مقصورة البنك المركزي المصري، تراجعت أمام نظيرتها العملة المحلية المصرية.
فاطمه امام 9:36 ص, الأثنين, 7 ديسمبر 20 9:36 ص, الأثنين, 7 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

تراجعت أسعار صرف سلة العملات الرئيسية الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، بالسوق المحلية المصرية خلال تداولات أسعار العملات أمس بالسوق المصرفية. إلى أقل مستوى له خلال 20 يوما الماضية، ليصل الدولار إلى 15.61 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه لبيع بحسب أخر تحديثات البنك المركزي المصري.

بحسب آخر تحديثات أكبر مصرف في السوق المصرية ” البنك الأهلي المصري” .. استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملة المحلية المصرية عند مستوى 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وعند مستوى 4.16 جنيه يقدم بنك المصرف المتحد كأقل سعر لشراء العملة الإماراتية داخل السوق المصرفية.

اقرأ أيضا  أسعار العملات اليوم الأربعاء 2-12-2020 في مصر

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وعن سعر العملة الإنجليزية داخل مقصورة البنك المركزي المصري، تراجعت أمام نظيرتها العملة المحلية المصرية، إلى مستوى 20.97 جنيه للشراء، 21.15 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات السوق.

العملات
الدينار الكويتى

وجاء سعر الجنيه الإسترليني داخل أكبر مصرف خاص في السوق المصرية ( البنك التجاري الدولي) عند مستوى 20.87 جنيه للشراء، 21.14 جنيه للبيع

اقرأ أيضا  سعر اليورو اليوم الخميس 3-12-2020 في البنوك المصرية

سعر اليورو فى البنوك المصرية

وعن أخر تحديثات البنك المركزي المصري، جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في السوق المحلية عند مستوى 18.72 جنيه، 18.08 جنيه، لاسيما أنه وصل مقابل الجنيه المصري داخل بنك أكبر مصرف خاص في السوق المصرية، (البنك التجاري الدولي) ، إلى مستوى 20.86 جنيه للشراء، 21.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك المصرية

ووصل سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية المصرية، في البنوك المصرية إلى مستوى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، فيما يقدم أكبر مصرف حكومي مصر سعر الدولار عند مستوى 15.60 جنيه للشراء.

اقرأ أيضا  بنك «ABC» يستعد لتوقيع اتفاقية شراء حصري لوحدة بنك بلوم في مصر

 سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

كما أظهر تقرير “المال” وصول السعر داخل البنك المركزي إلى مستوى 4.08 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع،

كما ارتفع سعر الريال السعودي في بنك CIB” على مستوى الشراء، ليصل إلى 4.08 جنيه للشراء، و قرش آخر على مستوى البيع مسجلا 4.18 جنيه، بنهاية التداولات الأسبوعية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم فاطمه امام

ملف الكاتب فاطمه امام

اقرأ أيضاً

«أبوظبى الأول» يتقدم بالعرض المالى للاستحواذ على «عوده- مصر» قبل نهاية الشهر

الحسينى حسن 9:05 ص, الأثنين, 7 ديسمبر 20

«سبيربنك» الروسى يتجه للتجارة الإلكترونية لمواجهة «كورونا»

خالد بدر الدين 7:46 ص, الأثنين, 7 ديسمبر 20

«المركزي» يعلن تفاصيل احتياطي النقد الأجنبي لمصر في نوفمبر

الحسينى حسن 4:44 م, الأحد, 6 ديسمبر 20

سعر الدولار ينهي تعاملات اليوم الأحد 6-12-2020 على استقرار

الحسينى حسن 4:31 م, الأحد, 6 ديسمبر 20

لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر تبحث تطورات مشروعات الجيزة وحلوان

فاطمه امام 4:25 م, الأحد, 6 ديسمبر 20

أسعار العملات أمام الجنيه نهاية تعاملات اليوم الأحد 6-12-2020

الحسينى حسن 4:06 م, الأحد, 6 ديسمبر 20