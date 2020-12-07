أسعار العملات اليوم الإثنين 7 -12-2020 في مصر

تراجعت أسعار صرف سلة العملات الرئيسية الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، بالسوق المحلية المصرية خلال تداولات أسعار العملات أمس بالسوق المصرفية. إلى أقل مستوى له خلال 20 يوما الماضية، ليصل الدولار إلى 15.61 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه لبيع بحسب أخر تحديثات البنك المركزي المصري.

بحسب آخر تحديثات أكبر مصرف في السوق المصرية ” البنك الأهلي المصري” .. استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملة المحلية المصرية عند مستوى 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وعند مستوى 4.16 جنيه يقدم بنك المصرف المتحد كأقل سعر لشراء العملة الإماراتية داخل السوق المصرفية.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وعن سعر العملة الإنجليزية داخل مقصورة البنك المركزي المصري، تراجعت أمام نظيرتها العملة المحلية المصرية، إلى مستوى 20.97 جنيه للشراء، 21.15 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات السوق. الدينار الكويتى

وجاء سعر الجنيه الإسترليني داخل أكبر مصرف خاص في السوق المصرية ( البنك التجاري الدولي) عند مستوى 20.87 جنيه للشراء، 21.14 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنوك المصرية

وعن أخر تحديثات البنك المركزي المصري، جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في السوق المحلية عند مستوى 18.72 جنيه، 18.08 جنيه، لاسيما أنه وصل مقابل الجنيه المصري داخل بنك أكبر مصرف خاص في السوق المصرية، (البنك التجاري الدولي) ، إلى مستوى 20.86 جنيه للشراء، 21.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك المصرية

ووصل سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية المصرية، في البنوك المصرية إلى مستوى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، فيما يقدم أكبر مصرف حكومي مصر سعر الدولار عند مستوى 15.60 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

كما أظهر تقرير “المال” وصول السعر داخل البنك المركزي إلى مستوى 4.08 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع،

كما ارتفع سعر الريال السعودي في بنك CIB” على مستوى الشراء، ليصل إلى 4.08 جنيه للشراء، و قرش آخر على مستوى البيع مسجلا 4.18 جنيه، بنهاية التداولات الأسبوعية.