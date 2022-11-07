ارتفعت أسعار العملات اليوم الإثنين 7-11-2022 في نهاية التعاملات في عدد من البنوك، وحقق الدولار ارتفاعًا طفيفًا 5 قروش، وصعد اليورو بمقدار 9 قروش، وارتفع الريال السعودي من قرش إلى قرشين، كما ارتفع الدينار الكويتي نحو 11 قرشا، كما ارتفع الجنيه الإسترليني نحو 20 قرشا والدرهم الإماراتي من قرش إلى قرشين، وترصد جريدة المال في تقرير تفصيلي أسعار صرف 6 عملات عربية وأجنبية في البنك المركزي المصري، وبعض البنوك الأخرى.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.25 جنيه للشراء، 24.34 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.45 جنيه للشراء، 6.47 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 27.74 جنيه للشراء، 27.85 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 78.22 جنيه للشراء، 78.72 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.60 جنيه للشراء، 6.62 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 24.18 جنيه للشراء، 24.29 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 75.40 جنيه للشراء، 78.49 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 75.32 جنيه للشراء، 78.49 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 75.17 جنيه للشراء، 78.75 للبيع.

بنك الإسكندرية: 73.51 جنيه للشراء، 78.66 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

بنك الإسكندرية: 27.35 جنيه للشراء، 27.94 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 27.32 جنيه للشراء، 27.87 للبيع.

بنك مصر: 27.32 جنيه للشراء، 27.87 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك سايب: 27.38 جنيه للشراء، 27.92 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك

بنك المشرق: 24.25 جنيه للشراء، 24.35 للبيع.

بنك الإسكندرية: 24.25 جنيه للشراء، 24.35 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 24.20 جنيه للشراء، 24.30 للبيع.

بنك مصر: 24.20 جنيه للشراء، 24.30 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

بنك الإسكندرية: 6.59 جنيه للشراء، 6.63 للبيع.

بنك المشرق: 6.57 جنيه للشراء، 6.63 للبيع.

بنك مصر: 6.59 جنيه للشراء، 6.61 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 6.59 جنيه للشراء، 6.61 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

ميد بنك: 6.26 جنيه للشراء، 6.48 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.43 جنيه للشراء، 6.46 للبيع.

بنك مصر: 6.43 جنيه للشراء، 6.46 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك الإسكندرية: 6.43 جنيه للشراء، 6.48 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو اليوم في البنوك

بنك مصر: 23.95 جنيه للشراء، 24.31 للبيع.

بنك الإسكندرية: 23.98 جنيه للشراء، 24.36 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك كريدي أجريكول: 24.00 جنيه للشراء، 24.26 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 23.95 جنيه للشراء، 24.31 للبيع.