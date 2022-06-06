أسعار العملات اليوم الإثنين 6-6-2022 في مصر

أظهرت التعاملات الصباحية داخل البنوك استقرار أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 6 يونيو 2022 داخل عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

أظهرت شاشات التداولات الصباحية وصول سعر شراء وبيع العملات الأجنبية اليوم، ليسجل سعر اليورو فى بنك مصر مقابل الجنيه المصري 19.79 جنيه للشراء، و19.92 جنيه للبيع.

وحافظ سعر شراء وبيع الريال السعودي عند 4.94 جنيه للشراء، و4.96 للبيع، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 18.55 جنيه للشراء، و18.61 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 23.29 جنيه للشراء، و24.47 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر صرف اليورو داخل أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 19.78 جنيه للشراء، و19.92 جنيه للبيع.

وبلغت وبيع سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 18.55 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي، وسجل سعر صرف الريال السعودي 4.94 جنيه للشراء، و4.96 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي الدولي

واستقر سعر الدولار داخل البنك العربي الأفريقي الدولي أمام الجنيه المصري عند مستواه 18.53 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، ووصلت مستويات سعر صرف اليورو إلى 19.78 جنيه للشراء، و19.92 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري إلى 4.81 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 24.02 جنيه للشراء، و24.23 جنيه للبيع.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

واستقر سعر الدولار داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري عند 18.33 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 19.95 جنيه للشراء، و20.13 جنيه للبيع.

وبلغت سعر الريال داخل بنك قناة السويس أمام نظيره المصري عند 4.87 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 24.26 جنيه للشراء، و23.50 جنيه للبيع.