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أسعار العملات اليوم الإثنين 6-3-2023 مقابل الجنيه في ختام تعاملات البنوك

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بلغ سعر بيع الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه

أسعار العملات اليوم الإثنين 6-3-2023 مقابل الجنيه في ختام تعاملات البنوك
شيرين راغب

شيرين راغب

4:00 م, الأثنين, 6 مارس 23

شهدت أسعار

العملات
اليوم الإثنين 6-3-2023 ارتفاعاً بسعري الشراء والبيع أمام الجنيه المصري في نهاية التعاملات المسائية، وينشر موقع جريدة «المال» التقرير التالي بأحدث قائمة لأسعار الصرف لعدد 6 عملات أجنبية وعربية وهي «الدولار ، اليورو، الجنيه الإسترليني، الدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي» استنادًا لمتوسط أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن البنك المركزي المصري، ووفقاً لجولة بين شاشات التداول اللحظي بفروع البنوك.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.72 جنيه للشراء، 30.81 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.67 جنيه للشراء، 32.78 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.86 جنيه للشراء، 36.98 للبيع

سعر الريال السعودي اليوم: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.07 جنيه للشراء، 100.41 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.36 جنيه للشراء، 8.39 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك التنمية الصناعية: 30.67 جنيه للشراء، 30.73 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.73 جنيه للشراء، 30.83 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.63 جنيه للشراء، 30.73 للبيع.

بنك مصر: 30.63 جنيه للشراء، 30.73 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.51 جنيه للشراء، 32.74 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 32.51 جنيه للشراء، 32.74 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 32.62 جنيه للشراء، 32.85 للبيع.

بنك مصر: 32.51 جنيه للشراء، 32.75 للبيع، وفق أسعار

العملات
اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 36.77 جنيه للشراء، 37.02 للبيع.

بنك مصر: 36.73 جنيه للشراء، 37.02 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 36.87 جنيه للشراء، 37.14 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 36.75 جنيه للشراء، 37.02 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.15 جنيه للشراء، 8.18 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.08 جنيه للشراء، 8.18 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.10 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

بنك مصر: 8.15 جنيه للشراء، 8.18 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 96.42 جنيه للشراء، 100.19 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 95.71 جنيه للشراء، 100.19 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.57 جنيه للشراء، 100.52 جنيه للبيع.

بنك مصر: 96.45 جنيه للشراء،100.19 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.34 جنيه للشراء،8.36 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.33 جنيه للشراء، 8.39 جنيه للبيع.

بنك مصر: 8.34 جنيه للشراء، 8.36 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.30 جنيه للشراء، 8.36 للبيع، وفق أسعار

العملات
اليوم.

شيرين راغب

شيرين راغب

4:00 م, الأثنين, 6 مارس 23