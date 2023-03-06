أسعار العملات اليوم الإثنين 6-3-2023 مقابل الجنيه في ختام تعاملات البنوك

شهدت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.72 جنيه للشراء، 30.81 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 32.67 جنيه للشراء، 32.78 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.86 جنيه للشراء، 36.98 للبيع
سعر الريال السعودي اليوم: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.07 جنيه للشراء، 100.41 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.36 جنيه للشراء، 8.39 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
بنك التنمية الصناعية: 30.67 جنيه للشراء، 30.73 للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي: 30.73 جنيه للشراء، 30.83 للبيع.
البنك الأهلى المصرى: 30.63 جنيه للشراء، 30.73 للبيع.
بنك مصر: 30.63 جنيه للشراء، 30.73 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 32.51 جنيه للشراء، 32.74 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 32.51 جنيه للشراء، 32.74 للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي: 32.62 جنيه للشراء، 32.85 للبيع.
بنك مصر: 32.51 جنيه للشراء، 32.75 للبيع، وفق أسعار
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 36.77 جنيه للشراء، 37.02 للبيع.
بنك مصر: 36.73 جنيه للشراء، 37.02 للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي: 36.87 جنيه للشراء، 37.14 جنيه للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 36.75 جنيه للشراء، 37.02 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصري: 8.15 جنيه للشراء، 8.18 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 8.08 جنيه للشراء، 8.18 للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي: 8.10 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
بنك مصر: 8.15 جنيه للشراء، 8.18 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 96.42 جنيه للشراء، 100.19 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 95.71 جنيه للشراء، 100.19 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي: 95.57 جنيه للشراء، 100.52 جنيه للبيع.
بنك مصر: 96.45 جنيه للشراء،100.19 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.34 جنيه للشراء،8.36 للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي: 8.33 جنيه للشراء، 8.39 جنيه للبيع.
بنك مصر: 8.34 جنيه للشراء، 8.36 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 8.30 جنيه للشراء، 8.36 للبيع، وفق أسعار