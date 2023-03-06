أسعار العملات اليوم الإثنين 6-3-2023 مقابل الجنيه بمستهل التعاملات البنكية

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أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الإثنين 6-3-2023، مقابل الجنيه المصري، بمستهل التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، تباين في سعري الشراء والبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهم: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وشاشات التداول اللحظية للبنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية المختلفة.

سعر الدولار اليوم: 30.65 جنيه للشراء، و 30.75 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.59 جنيه للشراء، و 32.71 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.91 جنيه للشراء، و 37.03 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.16 جنيه للشراء، و 8.19 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.92 جنيه للشراء، و 100.27 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.34 جنيه للشراء، و 8.37 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.57 جنيه للشراء، و 30.67 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.57 جنيه للشراء، و 30.67 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 30.70 جنيه للشراء، و 30.77 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 30.67 جنيه للشراء، و 30.77 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 32.45 جنيه للشراء، و 32.66 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.45 جنيه للشراء، و 32.68 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 32.55 جنيه للشراء، و 32.77 للبيع.

بنك قناة السويس: 32.55 جنيه للشراء، و 32.77 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 36.76 جنيه للشراء، و 36.95 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 36.75 جنيه للشراء، و 36.95 للبيع.

المصرف المتحد: 36.77 جنيه للشراء، و 37.07 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 36.88 جنيه للشراء، و 37.07 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.13 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.13 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.12 جنيه للشراء، و 8.20 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 8.17 جنيه للشراء، و 8.19 للبيع، بحسب أسعار

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

اليوم.

بنك مصر: 96.26 جنيه للشراء، و 100 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 96.24 جنيه للشراء، و 100 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 95.53 جنيه للشراء، و 100 للبيع.

بنك سايب: 99.81 جنيه للشراء، و 100.33 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.33 جنيه للشراء، و 8.35 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.32 جنيه للشراء، و 8.35 للبيع.

بنك المشرق: 8.31 جنيه للشراء، و 8.37 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 8.30 جنيه للشراء، و 8.38 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.