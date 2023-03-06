أسعار العملات اليوم الإثنين 6-3-2023 مقابل الجنيه بمستهل التعاملات البنكية

سجلت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.65 جنيه للشراء، و 30.75 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 32.59 جنيه للشراء، و 32.71 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.91 جنيه للشراء، و 37.03 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.16 جنيه للشراء، و 8.19 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.92 جنيه للشراء، و 100.27 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.34 جنيه للشراء، و 8.37 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
بنك مصر: 30.57 جنيه للشراء، و 30.67 للبيع.
البنك الأهلى المصرى: 30.57 جنيه للشراء، و 30.67 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 30.70 جنيه للشراء، و 30.77 للبيع.
بنك الاستثمار العربي: 30.67 جنيه للشراء، و 30.77 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك مصر: 32.45 جنيه للشراء، و 32.66 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 32.45 جنيه للشراء، و 32.68 للبيع.
البنك الأهلي القطري: 32.55 جنيه للشراء، و 32.77 للبيع.
بنك قناة السويس: 32.55 جنيه للشراء، و 32.77 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك مصر: 36.76 جنيه للشراء، و 36.95 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 36.75 جنيه للشراء، و 36.95 للبيع.
المصرف المتحد: 36.77 جنيه للشراء، و 37.07 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 36.88 جنيه للشراء، و 37.07 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
بنك مصر: 8.13 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.
البنك الأهلى المصري: 8.13 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 8.12 جنيه للشراء، و 8.20 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 8.17 جنيه للشراء، و 8.19 للبيع، بحسب أسعار
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
بنك مصر: 96.26 جنيه للشراء، و 100 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 96.24 جنيه للشراء، و 100 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 95.53 جنيه للشراء، و 100 للبيع.
بنك سايب: 99.81 جنيه للشراء، و 100.33 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
بنك مصر: 8.33 جنيه للشراء، و 8.35 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.32 جنيه للشراء، و 8.35 للبيع.
بنك المشرق: 8.31 جنيه للشراء، و 8.37 للبيع.
بنك أبو ظبي التجاري: 8.30 جنيه للشراء، و 8.38 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.