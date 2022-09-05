أسعار العملات اليوم الإثنين 5-9-2022 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات

حققت أسعار العملات اليوم الإثنين 5-9-2022 في بداية التعاملات الصباحية البنكية مقابل الجنيه استقرارًا نسبيًّا داخل البنوك الخاصّة والحكومية والأجنبية والعربية العاملة بالسوق المصرفي المصري، ويرصد موقع «جريدة المال» أسعار 6 عملات أجنبية وعربية وفقًا لآخر تحديث من البنك المركزي المصري وبعض البنوك وفقًا لما أظهرته شاشات التداول اللحظية، وهي: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي».

أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 19.18 جنيه للشراء، و 19.25 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.07 جنيه للشراء، و 22.16 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.08 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.22 جنيه للشراء، و 62.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.10 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك المصري الخليجي: 18.98 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

بنك مصر: 18.94 جنيه للشراء، و 19.14 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 18.94 جنيه للشراء، و 19.14 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 18.96 جنيه للشراء، و 19.15 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك العربي الإفريقي: 19.16 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.18 جنيه للشراء، و 19.24 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.18 جنيه للشراء، و 19.24 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي: 19.20 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 21.97 جنيه للشراء، و 22.18 جنيه للبيع.

بنك مصر: 21.94 جنيه للشراء، و 22.16 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 21.94 جنيه للشراء، و 22.16 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 22.00 جنيه للشراء، و 22.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 5.09 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 5.09 جنيه للشراء، 5.11 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 5.09 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 5.10 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 60.06 جنيه للشراء، و 62.38 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

البنك العربي الأفريقي: 59.41 جنيه للشراء، و 65.35 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 60.55 جنيه للشراء، و 62.45 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 60.04 جنيه للشراء، و 62.38 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 5.21 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 5.22 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

بنك قناة السويس: 5.20 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.21 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.