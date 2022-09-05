تباينت أسعار العملات اليوم الإثنين 5-9-2022، في نهاية التعاملات البنكية، حيث استقر سعر الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، وانخفض اليورو وارتفع الجنيه الاسترليني، ويستعرض موقع «جريدة المال» في تقرير تفصيلي، أسعار 6 عملات عربية وأجنبية، هي عملات: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، بعدد من البنوك الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية، بحسب شاشات التداول اللحظية لفروع البنوك في مصر.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 19.18 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.02 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.03 جنيه للشراء، و22.12 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.11 جنيه للشراء، و62.45 جنيه للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات بالبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.10 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.18 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

بنك الإسكندرية: 19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 18.96 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 18.94 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 18.94 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 18.94 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 21.94 جنيه للشراء، و22.16 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 21.97 جنيه للشراء، و22.18 جنيه للبيع.

بنك مصر: 21.94 جنيه للشراء، و22.16 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

بنك الإسكندرية: 21.94 جنيه للشراء، و22.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 60.04 جنيه للشراء، و62.38 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 60.55 جنيه للشراء، و62.45 جنيه للبيع.

بنك مصر: 60.06 جنيه للشراء، و62.38 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

بنك الإسكندرية: 58.46 جنيه للشراء، و62.45 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك الإسكندرية: 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 5.15 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.