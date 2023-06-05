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أسعار العملات اليوم الإثنين 5-6-2023 مقابل الجنيه في ختام التعاملات البنكية

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متوسط الإسترليني: 38.18 جنيه للشراء، 38.31 للبيع

أسعار العملات اليوم الإثنين 5-6-2023 مقابل الجنيه في ختام التعاملات البنكية
شيرين راغب

شيرين راغب

4:00 م, الأثنين, 5 يونيو 23

سجلت أسعار

العملات
اليوم الإثنين 5-6-2023 انخفاضا فى الشراء والبيع، مقابل الجنيه المصري، في ختام التعاملات المصرفية بالبنوك العاملة بالقطاع، ويرصد موقع جريدة «المال» خلال السطور التالية أحدث قائمة لأسعار صرف عدد 6 عملات أجنبية وعربية وهي «الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي» استناداً لتقرير البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.96 جنيه للشراء، 33.07 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.18 جنيه للشراء، 38.31 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.14 جنيه للشراء، 100.59 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء،30.85 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.82 جنيه للشراء، 33.04 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 32.85 جنيه للشراء،33.04 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 32.96 جنيه للشراء، 33.15 للبيع.

بنك مصر: 32.85 جنيه للشراء، 33.04 للبيع، وفق أسعار

العملات
اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.03 جنيه للشراء، 38.42 للبيع.

بنك مصر: 38.09 جنيه للشراء، 38.42 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 38.12 جنيه للشراء، 38.42 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 38.22 جنيه للشراء، 38.55 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.28 جنيه للشراء، 100.31 للبيع.

بنك التنمية الصناعية : 96.09 جنيه للشراء، 100.31 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، 100.52 جنيه للبيع.

بنك مصر: 99.28 جنيه للشراء، 100.31 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.392 جنيه للشراء، 8.399 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.39 جنيه للبيع.

بنك مصر: 8.390 جنيه للشراء، 8.399 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار

العملات
اليوم.

شيرين راغب

شيرين راغب

4:00 م, الأثنين, 5 يونيو 23