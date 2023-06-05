أسعار العملات اليوم الإثنين 5-6-2023 مقابل الجنيه في ختام التعاملات البنكية

سجلت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 32.96 جنيه للشراء، 33.07 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.18 جنيه للشراء، 38.31 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.14 جنيه للشراء، 100.59 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء،30.85 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 32.82 جنيه للشراء، 33.04 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 32.85 جنيه للشراء،33.04 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 32.96 جنيه للشراء، 33.15 للبيع.
بنك مصر: 32.85 جنيه للشراء، 33.04 للبيع، وفق أسعار
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 38.03 جنيه للشراء، 38.42 للبيع.
بنك مصر: 38.09 جنيه للشراء، 38.42 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 38.12 جنيه للشراء، 38.42 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 38.22 جنيه للشراء، 38.55 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 99.28 جنيه للشراء، 100.31 للبيع.
بنك التنمية الصناعية : 96.09 جنيه للشراء، 100.31 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، 100.52 جنيه للبيع.
بنك مصر: 99.28 جنيه للشراء، 100.31 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.392 جنيه للشراء، 8.399 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.39 جنيه للبيع.
بنك مصر: 8.390 جنيه للشراء، 8.399 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار