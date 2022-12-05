أسعار العملات اليوم الإثنين 5-12-2022 نهاية التعاملات بالبنوك في مصر

حققت أسعار العملات اليوم الإثنين 5-12-2022، تباينًا ملحوظًا بين الارتفاع والاستقرار في نهاية التعاملات اليومية البنكية في مصر، ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا سعر صرف 6 عملات أجنبية وعربية وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والدرهم الإماراتي، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي» في البنك المركزي المصري، وعدد من البنوك الأخرى العاملة في السوق المصرفية المصرية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.53 جنيه للشراء، و 24.60 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 25.97 جنيه للشراء، و 26.06 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 30.17 جنيه للشراء، و 30.27 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.52 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 79.94 جنيه للشراء، و 80.29 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.67 جنيه للشراء، و 6.70 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 24.51 جنيه للشراء، و 24.56 للبيع.

بنك مصر: 24.51 جنيه للشراء، و 24.56 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 24.51 جنيه للشراء، و 24.61 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 24.56 جنيه للشراء، و 24.62 للبيع، وفق أسعار العملات.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 25.74 جنيه للشراء، و 26.01 للبيع.

بنك مصر: 25.77 جنيه للشراء، و 26.01 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 25.77 جنيه للشراء، و 26.07 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 25.79 جنيه للشراء، و26.08 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 29.88 جنيه للشراء، و 30.31 للبيع.

بنك مصر: 29.98 جنيه للشراء، و 30.31 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 29.98 جنيه للشراء، و 30.37 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 29.99 جنيه للشراء، و 30.39 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 6.51 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

بنك مصر: 6.51 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 6.48 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 6.35 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 77.24 جنيه للشراء، و 80.15 للبيع.

بنك مصر: 77.22 جنيه للشراء، و 80.15 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 75.88 جنيه للشراء، و 81.88 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 75.53 جنيه للشراء، و 80.56 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 6.67 جنيه للشراء، و 6.68 للبيع.

بنك مصر: 6.67 جنيه للشراء، و6.68 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 6.66 جنيه للشراء، و6.69 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 6.60 جنيه للشراء، و6.73 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.