أسعار العملات اليوم الإثنين 4-9-2023 ببداية التعاملات في مصر

تباينت أسعار العملات اليوم الإثنين 4-9-2023، مقابل الجنيه المصري ببداية التعاملات في ثاني أيام العمل الإسبوعية للبنوك العاملة بالسوق المصرفية المصري، إذ استقرار الدولار الأمريكي والريال السعودي والدرهم الإماراتي.

وينشر موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا عن سعر ومتوسط صرف 6 وهم: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، وفقًا لشاشات التداول للبنوك العربية والمصرية والأجنبية، وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.22 جنيه للشراء، و 33.34 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.82 جنيه للشراء، و 38.95 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.03 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع،

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، جاء متوسط أسعار العملات اليوم وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك الكويت الوطني 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.12 جنيه للشراء، و 33.28 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.12 جنيه للشراء، و 33.32 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 33.23 جنيه للشراء، و 33.38 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 33.20 جنيه للشراء، و 33.38 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.70 جنيه للشراء، و 39.90 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.70 جنيه للشراء، و 39.95 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 38.83 جنيه للشراء، و 39.02 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 38.77 جنيه للشراء، و 39.02 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.77 جنيه للشراء، و 100.06 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.10 جنيه للشراء، و 100.06 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 94.46 جنيه للشراء، و 100.64 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 97.82 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و 8.46 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب أسعار .

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.16 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.