أسعار العملات اليوم الإثنين 4-9-2023 أمام الجنيه المصري

شهدت أسعار اليوم الإثنين 4-9-2023 حالة من التباين أمام الجنيه المصري، في ختام تعاملاتها على شاشات التداولات اللحظية ومواقع البنوك الإلكترونية، ليحافظ كل من الدولار الأمريكي والريال السعودي والدرهم الإماراتي على مستوياتها المعلنة، فيما تراجعت وحدة النقد الأوروبية في معظم البنوك على صعيد الشراء والبيع والبعض الآخر على مستوى البيع فقط، بينما ارتفعت العملة الإنجليزية في ختام تعاملاتها اليوم، وترصد المال في تقريرها التالي آخر تحديث لمستويي شراء وبيع سلة العملات الرئيسية أمام عملة مصر المحلية، والتي جاءت عند مستويات:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.32 جنيه للشراء، و 33.43 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.96 جنيه للشراء، و 39.10 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع،

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.02 جنيه للشراء، و 100.37 للبيع، جاء متوسط أسعار العملات اليوم وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك المصري الخليجي: : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك التجاري الدولي: : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، بحسب آخر تحديث على أسعار العملات في البنوك مصر.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.12 جنيه للشراء، و 33.32 للبيع.

البنك المصري الخليجي: : 33.22 جنيه للشراء، و 33.45 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 33.23 جنيه للشراء، و 33.45 للبيع.

بنك مصر : 33.12 جنيه للشراء، و 33.33 للبيع، بحسب التحديثات الأخيرة على أسعار العملات على مواقع البنوك.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.70 جنيه للشراء، 38.96 جنيه للبيع

البنك المصري الخليجي: 38.80 جنيه للشراء، 39.12 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي: 38.38 جنيه للشراء، 39.09 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري: 38.70 جنيه للشراء، 38.95 جنيه للبيع، بحسب التحديثات الأخيرة على أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، بحسب آخر تحديث على أسعار العملات في البنوك

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.77 جنيه للشراء، و 100.06 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و 100.48 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30جنيه للشراء، و 100.38 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.10 جنيه للشراء، و 100.06 للبيع، بحسب التحديثات الأخيرة على العملات في البنوك.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع، وفقًا لآخر التحديثات على أسعار العملات اليوم بمواقع البنوك.