أسعار العملات اليوم الإثنين 4-12-2023 مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات البنوك

تباينت أسعار اليوم الإثنين 4-12-2023، مقابل الجنيه المصري، في نهاية التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالسوق المصرفية المحلية، ويعرض موقع جريدة «المال» التقرير التالي لمتوسطات صرف 6 عملات أجنبية وعربية وهي: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، طبقًا للموقع الرسمي للبنك المركزي على شبكة الإنترنت، ونرصد أسعار صرف العملات في عدد من البنوك وفقًا لشاشات التداول وماكينات الصراف الآلي.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.49 جنيه للشراء، و 33.61 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.09 جنيه للشراء، و 39.23 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.84 جنيه للشراء، و 100.19 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار العملات اليوم .

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار .

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.36 جنيه للشراء، و 33.60 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 33.41 جنيه للشراء، و 33.60 للبيع.

بنك مصر: 33.36 جنيه للشراء، و 33.60 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك الاستثمار العربي: 33.41 جنيه للشراء، و 33.73 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.91 جنيه للشراء، و 39.25 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 38.95 جنيه للشراء، و 39.25 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك مصر: 38.93 جنيه للشراء، و 39.25 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 38.91 جنيه للشراء، و 39.38 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 98.97 جنيه للشراء، و 99.95 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، و 99.95 للبيع.

بنك مصر: 99.64 جنيه للشراء، و 99.95 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار اليوم.